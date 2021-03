La Volpe critica la posición en la que juega Lainez en el Betis: "Le veo más como un Messi"

Ricardo La Volpe fue el entrenador que hizo debutar a Diego Lainez en el América. El técnico argentino, que anunció el pasado mes de mayo que se iba a tomar un descanso en su carrera y que sólo volvería a la actividad si le llegaba alguna oferta que le motivase de verdad, siempre ha defendido que el extremo bético no debería haber fichado por el Betis, mostrándose partidario de un Ajax en el que cree que podría haber seguido evolucionando.

Ahora, en una entrevista concedida al canal de Youtube Ídolos, el entrenador ha ido más allá, apuntando que el Betis se equivoca al colocarlo de extremo por fuera, en lugar de como segundo punta. "Para mí se equivoca porque va a un equipo que lo coloca de cuarto volante por fuera. En el tiempo que yo lo trabajé, él nunca jugó por ahí. No sé si tiene el oficio, pero si no, lo va a tener que aprender. Pero, el puesto, de Diego Lainez es un segundo punta. Es un jugador como Messi, más libre, más chiquitito, hábil, buen pasador, buen definidor, pero no es buen jugador defensivo. Yo no pude hablar con él, porque ya estaba fuera del América, pero yo creo que él debería haber ido al Ajax, quizás pagaban menos, pero es un equipo más formador, juega más vistoso. que a un equipo que busca entrar en la UEFA como el Betis. No lo vi últimamente, creo que ha mejorado".

Para el técnico bonaerense, Lainez rendiría "mucho mejor de 10, siendo más libre y jugando por detrás del 9", aunque no duda que con la edad pueda adquirir el oficio necesario para desempeñarse también pegado a la cal y con más exigencia defensiva.