"El Betis-Sevilla es un derbi más vivo que el Roma-Lazio o el Palmeiras-Corinthians".

El brasileño Marcos Assunçao se ha referido en Italia a su paso por el Betis, así como a su estancia en Roma, en la qe militó durante tres temporadas, consiguiendo un campeonato y una Supercopa de Italia antes de volar a Heliópolis, donde se consagró definitivamente como futbolista.

"Llegué al Betis con 25 años. Era joven todavía, pero ya venía de una plaza grande como la de Roma, donde había jugado con campeones de la talla de Totti, Cafú, Aldair... Sin embargo, los mejores cinco años de mi carrera, lo repito siempre, fueron precisamente los que viví con el maillot verde y blanco", dice Asunçao a TuttoMercatoWeb.

"En Roma no me sentí protagonista, el Betis en cambio me dio la gran oportunidad de serlo. Además por eso siempre estaré ligado y agradecido al Betis, todavía le tengo mucho cariño a los béticos. Me hicieron sentir un apoyo constante cuando estuve allí", rememora el internacional brasileño, quien sigue muy atento la actualidad verdiblanca.

De cara al drbi de este domingo en el Sánchez-Pizjuán lo tiene claro: "El derbi es siempre un partido especial. Será un partido espectacular, como siempre. Y quiero desequilibrar: para mí gana el Betis, nosotros ganaremos en el Sánchez-Pizjuán 0- 1. No será fácil, pero finalmente estamos viendo el gran trabajo de Pellegrini en el banquillo y por eso tengo confianza".

Sobre sus recuerdos como bético en los derbis disputados, Assunçao destaca que tiene "muchos", pues los vivió "con mucha intensidad". "Me preparaba mucho, física y mentalmente, para enfrentarme al Sevilla de la mejor manera posible e intentar hacer feliz a nuestra gente", añade.

Por eso, Assunçao lo tiene claro y el de Sevilla es el mejor derbi que ha disputado: "Es cierto. También jugué Roma-Lazio y Palmeiras-Corinthians, pero son dos derbis diferentes al de Sevilla. Creo que el partido entre Betis y Sevilla está mucho más vivo que los otros dos antes, durante y después... Si ganas, sabes que tendrás meses tranquilos. Si pierdes, será muy difícil curar la herida".

Por último, el brasileño se refirió a los tiros libres, algo que fue su especialidad como futbolista.

"Creo que hoy no se entrena lo suficiente desde este punto de vista. La capacidad de lanzar tiros libres y penales es una habilidad que se mejora y se perfecciona con el entrenamiento diario. Solía ??parar cada semana en el polideportivo para intentarlo y volver a intentarlo. . Castigo y penaltis, precisamente con el objetivo de transformar en gol la única oportunidad que habría tenido el domingo siguiente".