El Betis Futsal visita al líder este miércoles

¿Por qué no? Esa es la pregunta que se hace el Real Betis Futsal de cara al duelo de este miércoles (19:30 h) frente al Levante. ¿Por qué no seguir soñando? ¿Por qué no dar la sorpresa? El equipo verdiblanco ya no es un tapado en el campeonato. Su gran temporada y su filosofía del esfuerzo han provocado que los rivales ya no se vean sorprendidos por una tropa que nunca se rinde.

Esta vez, la misión es complicada, una visita ante un líder que suma ya ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota en la Liga. El conjunto granota se está mostrando muy fiable en casa y aboga por sumar los tres puntos para seguir afianzándose en lo más alto de la tabla.

Rafael Usín, Rivillos, Pedro Toro o Esteban son sólo algunos de los nombres de un plantel que está completando un gran curso. Para contrarrestar ese potencial, Juanito señala que será importante estar acertados de cara a puerta y no cometer errores.

Mantener la concentración y jugar como equipo se antoja clave para poder arañar algún punto de Paterna y hacerse fuertes en la octava plaza de la competición. Para la ocasión Juanito no podrá contar con Rubén Cornejo y Chaguinha, que acabaron con molestias en el duelo ante Industrias Santa Coloma.

El encuentro será dirigido por los colegiados Alberto Centeno Bono y Jordi Centeno Bono. Se podrá seguir por LaLiga Sports TV y a través de las ondas en RadioBetis.