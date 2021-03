Poyet: "Fui a dirigir al Betis sin averiguar, me apuré"

Gustavo Poyet fracasó como entrenador del Betis y esa "espinita" está ahí siempre que habla públicamente para algún medio en España o a nivel internacional. El técnico uruguayo no cuajó en el banquillo verdiblanco, más allá de que siempre sea recordado por dejar a Dani Ceballos y Rubén Castro entre los habituales suplentes.

Poyet, actual entrenador de la Universidad Católica de Chile, ha reconocido en varias ocasiones que su experiencia en Sevilla es el "punto negro de su carrera, una espinita". De ahí que no extrañe ahora, en su última entrevista concedida a Último Al Arco, haya reconocido que quizás se apresuró en coger las riendas del conjunto bético: "Fui a dirigir al Betis sin averiguar, me apuré".

Pese a ello, Poyet apunta a ciertos problemas internos de la entidad. "¿La espinita del Betis? Aprendí de ese error. O eso espero, porque el humano es experto en tropezar dos veces con la misma pierdra. Y fue no averiguar bien los problemas internos que tenía el equipo. Porque me puede llamar Boca Juniors y yo recibirlo feliz, pero no sabes si los jugadores están peleados, si no cobran, si tienen problemas con la grada... Todo eso repercute. Y, cuando se está en esa situación, los jugadores le dicen a la Prensa: 'No, nosotros nos olvidamos de todo cuando entramos a la cancha'. ¡Mentira! Te lo puedo decir, men-ti-ra. Porque tú vives con ellos, convives ahí. Y todo lo que rodea al equipo le afecta. Y las grandes diferencias entre los mejores equipos hoy día, porque todos cuentan con buenos futbolistas, son mentales. No técnicas ni de calidad", dijo hace unas semanas en La Pizarra del DT.

El uruguayo llegó a Sevilla el 9 de mayo de 2016, pero tan sólo seis meses después, en noviembre, fue despedido tras los malos resultados cosechados con el equipo. Poyet dejó al equipo como el 14º clasificado de la tabla con seis derrotas, tres victorias y dos empates.

Al margen de su paso por el Betis, Poyet también valoró su llegada a Universidad Católica. "Llegaré al primer partido con 12 entrenamientos. El equipo viene jugando 4-3-3 hace tiempo. Hay una parte que el equipo ya lo tiene, me da un beneficio tremendo, no hay que empezar de cero. Pero hasta que no se llegue al partido no se sabe", afirmó

Por último, dijo: "Estoy loco de la vida, quiero competir para ganar. Llegar a un equipo que viene ganando campeonatos me gusta. Estoy en un equipo que tiene que ganar títulos y que tiene que hacerlo mejor en torneos internacionales".