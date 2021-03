Cañas: "Hace diez o doce años que no juego en Segunda B"

A sus 33 años, el exbético José Alberto Cañas fue presentado en sociedad como nuevo jugador del Atlético Baleares este pasado martes. Una puesta de largo que se produjo, incluso, después de que Cañas debutara con la elástica de su nuevo club, algo que se produjo el pasado domingo, disputando el derbi mallorquín contra el Poblense cuando solo llevaba dos entrenamientos: "Sentí buenas sensaciones, me sentí cómodo y espero que sea el inicio de algo bueno".

Cañas ha acumulado experiencias en la liga española, Inglaterra y Serbia, por lo que ahora, tras unos meses sin equipo después de rescindir su contrato con el Estrella Roja de Belgrado, llega al Atlético Baleares aprovechando una ficha libre por lesión de larga duración en el equipo balear.

"Llevaba tiempo sin competir, Patrick Messow ha insistido mucho. Es algo que me llamó la atención, aunque es verdad que estaba acostumbrado a otro nivel, no había nada en el mercado que me convenciese. Tanto a mí como al club pienso que nos ayuda a crecer, a mí también porque tras tanto tiempo parado necesitaba competir, jugar y sentirme futbolista. Creo que era la mejor opción y por eso estoy aquí", aseguró el roteño durante su comparecencia ante los medios.

Sobre su precipitado estreno ante el Poblense, Cañas explicó que "desgraciadamente" debutó "porque un compañero, Cordero, tuvo molestias". "No me lo esperaba, creí que iba a jugar unos 20 minutos. Llevo poco tiempo aquí intentando adaptarme lo más rápido posible. De todas formas, estoy contento con el partido, las sensaciones fueron buenas", resaltó.

Cañas, que agradeció a su entrenador personal (Santi Macías) y también al cuerpo técnico y plantilla del Europa de Gibraltar la oportunidad de haber podido entrenar y mantener una buena condición física, subrayó que llega al Atlético Baleares "a aportar cosas positivas" y también a "aprender" de sus compañeros "porque siempre uno aprende y espero ayudar lo máximo al entrenador, al equipo y al club, que es quien ha apostado porque yo esté aquí".

Con respecto a la categoría de bronce del fútbol español, Cañas afirma que "hace diez o doce años que no juego en Segunda B, es un cambio para mí, pero me adaptaré lo más rápido posible y cuando esté físicamente bien sé que daré un buen nivel, no me preocupa la categoría, mi edad ni mi estado físico porque sé que voy a rendir y ayudar al equipo".

Cañas jugó en Primera división en las filas del Betis (2009-2013) y del Espanyol (2014-2016), mientras que fuera de España ha jugado en el Swansea (2013-2014), PAOK Salónica (2016-2019) y Estrella Roja (2019-2020). Su última experiencia en segunda B fue entre 2006 y 2010 en las filas del Betis B, antes de dar el salto a la máxima categoría con el equipo verdiblanco.