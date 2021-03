Gol Sur 1907, molesto por el "maltrato" del club en la previa del derbi

El Betis, en las horas previas del derbi ante el eterno rival, en un intento por evitar cualquier tipo de aglomeración en las inmediaciones del estadio o del hotel de concentración del equipo, solicitó a través de sus redes sociales que los aficionados no acudiesen a despedir al equipo, siguiendo con las recomendaciones sanitarias en estos momentos de pandemia que todavía estamos viviendo.



Pese a ello, un nutrido grupo de aficionados desoyendo las recomendaciones tanto sanitarias como del propio club, se personó en los aledaños del estadio, lo que obligó al club a tomar una salida alternativa, evitando el contacto con los béticos que se habían dado cita alló.



Ese esquinazo no ha sido bien acogido por parte del grupo de animación del Betis, Gol Sur 1907 que, este miércoles, tres días después de los hechos, ha remitido un comunicado en sus redes sociales, lamentando el trato recibido por el club.



"Las peñas y grupos que componen @GolSur1907 quieren mostrar de forma unánime su más profundo descontento por el maltrato sufrido por parte del club el pasado domingo en las inmediaciones del Benito Villamarín. Al bético jamás se le da la espalda. Pedimos #RespetoParaLosBéticos. El beticismo debe saber que, cumpliendo con las directrices de las autoridades sanitarias y cuerpos de seguridad, decenas de béticos de toda índole fueron a despedir al equipo durante el trayecto del autobús hacia el estadio del eterno rival por el recorrido habitual. Sin embargo, el club, en una maniobra a todas luces premeditada decidió dejar plantada a su propia afición, organizando aparentemente un auténtico y bochornoso paripé en coordinación con las fuerzas de seguridad allí presente, preparando el dispositivo para el paso de un autobús que jamás discurrió por allí, optando por esquivar, en el último momento y sin comunicación previa, el último aliento que el equipo podría haber recibido por parte de quien mantiene viva esta pasión llamada Betis y este negocio llamado fútbol, que a nadie se le olvide", arranca el comunicado, en el que se señala el rechazo por parte de la entidad a colaborar en las distintas propuestas alternativas que, según Gol Sur 1907, se propusieron para animar al equipo.



"Desde todos los colectivos representados, queremos hacer hincapié en el lamentable agravio comparativo sufrido por nuestra afición, recibiendo un constante rechazo y un extenso capítulo de excusas por parte del club ante cualquier iniciativa propuesta de buena voluntad para alentar a nuestros jugadores y cuerpo técnico mediante diversas fórmulas imaginativas, siempre con un estricto cumplimiento de las medidas de seguridad, en estos tiempos que desgraciadamente tan solo se encuentra el equipo domingo tras domingo. Sin embargo, llevamos semanas observando cómo por todo el territorio nacional, incluida la otra parte de nuestra ciudad, se vienen celebrando todo tipo de iniciativas de apoyo a las plantillas con el respaldo y ayuda organizativa de los propios clubes. El beticismo no pide ser más que nadie, pero por supuesto tampoco menos. Por todo esto, alzamos la voz para decir que basta ya, que cortarle las alas al beticismo es cortárselas al Betis, que UNIDOS somos más fuertes y que nos vemos obligados a exigir #RespetoParaLosBéticos".





Por todo esto, alzamos la voz para decir que basta ya, que cortarle las alas al Beticismo es cortárselas al Betis, que UNIDOS somos más fuertes y que nos vemos obligados a exigir;#RespetoParaLosBéticos. pic.twitter.com/cBoavLZy9P — GOL SUR 1907 (@GolSur1907) March 17, 2021

El comunicado del grupo de animación ha recibido el respaldo de, la plataforma ultra, en sus redes sociales: "Respeten a la afición y a los que los que estamos de forma incondicional. Respeten los que somos el verdadero bticismo, a sus familias, a los que sudamos, trabajamos y nunca perdemos la ilusión para ser una afición GRANDE".