Joaquín: "En el derbi de ida merecimos ganar; en este lo más justo habría sido un empate"

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, ha analizado la derrota en el derbi ante el Sevilla FC después de unos días de reflexión. El portuense, que saltó al Sánchez-Pizjuán en la segunda parte, no pudo ayudar a su equipo a sacar al menos un punto de Nervión, pero confía en la mentalidad del equipo para reponerse este mismo viernes. "El equipo tiene equilibrio, el derbi no lo sacamos adelante, pero el Betis dio la cara y ésa debe ser la línea hasta el final de temporada. Tenemos que ser ese equipo agresivo, con identidad. Somos un equipo que tenemos personalidad y equilibrio, independientemente del rival y eso nos hace crecer", admitió en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla.

En cuanto al derbi en sí, el verdiblanco lamentó que no llegara el empate por detalles: "Creo que en el derbi de casa fuimos superiores y merecimos más, y el otro día lo justo habría sido un empate. No le perdimos la cara al partido. Los detalles nos hicieron daño, como ha ocurrido en otros encuentros. En nuestra mente tenemos muchos puntos por delante para conseguir el objetivo que tenemos, que es el de estar en Europa. No podemos darle más vueltas a esto, es innecesario. En los últimos derbis el Betis ha dado la cara. El otro día ellos metieron la ocasión que tuvieron y el Betis peleó siempre. Perder un derbi duele y más así, porque llegábamos en un buen momento. Desgraciadamente, no pudo ser. Pero tenemos finales por delante y queremos mantenernos en esos puestos europeos. Estamos con mucha ilusión porque el equipo está enchufado y con ganas".

La mentalidad ha cambiado: "Hemos demostrado que el equipo ha crecido en todos los aspectos. Tenemos personalidad, seguridad y somos agresivos. Antes, el nerviosismo se reflejaba, pero eso se ha corregido, hemos aprendido de los errores. Antes de Navidad nadie se podía imaginar que podíamos entrar en puestos europeos. Quedan muchos puntos, muchos partidos aún y tenemos que disputarlos".

Su último gol ante el Alavés: "Es de los goles más espectaculares que he metido, por no ser mi fuerte. Entro con ganas al remate y lo hago cayendo hacia atrás y entra por el único sitio por donde podía entrar el balón. Estoy intentando hacer un buen papel en las segundas partes cuando entro para ver si consigo hacerlo desde las primeras. Soy competitivo y es para lo que trabajo. No me conformo nunca y siempre quiero más".

El gran trabajo de Pellegrini: "Manuel es un tío que tiene su filosofía y su fútbol muy definidos. El equipo se ha reforzado por líneas y ha ido cogiendo confianza; el equipo ha ganado con él en seriedad y trabajo. No pierde la fe nunca. Creemos en el trabajo del entrenador".

Los partidos sin público: "Hemos vivido durante muchos años una historia muy diferente a la de ahora. El sueño del futbolista está ligado a la afición, a esa tracción que teníamos en el campo. Eso se ha perdido y ha cambiado todo, el día a día, los entrenamientos, el contacto con la gente, los compañeros, los trabajadores. Es una situación extraña, rara, a la que uno no se acaba de acostumbrar".

Los que critican su personalidad en redes sociales: "A todo el mundo no le puedo caer bien. Entiendo que no entiendan cómo llevo mi vida, pero lo más importante para mí es mi profesión, ser jugador del Real Betis, siempre he intentado convivir con la otra parte, con mi personalidad, la de ser un tipo alegre, la de interactuar ahora con las redes sociales, siempre sin faltar a nadie. Entiendo perfectamente que haya gente que no le haga tanta gracia".

Se arrepiente de no haber jugado en un grande: "Al final cada uno tiene su historia y su camino; siempre me he sentido identificado con el Betis. Cuando tuve opciones de coger otro camino, no lo hice. Hay quien me dice que desaproveché la oportunidad de ganar títulos, pero no me arrepiento. Mi historia estaba aquí en el Betis y me siento orgulloso de que la gente me identifique con un gran club y tan bonito como es el Real Betis".

Su segunda etapa en el Betis: "En esta segunda época mía el Betis ha mejorado y va creciendo, para ser mejor y buscar un equipo mejor y estar entre los mejores. En la primera etapa, conseguimos cosas grandes, estar en Champions, pero no había ese equilibrio por el que ahora luchamos y trabajamos".

Su futuro ¿en los banquillos?: "Antes descartaba mucho más lo de ser entrenador, ahora, no tanto. Mi vida ha sido siempre con un balón en los pies. Ser entrenador el día de mañana se te puede pasar por la cabeza; es un tema que igual me planteo y me apunto para sacarme el carné pero tengo dudas en verme como entrenador. Sí es algo que a medida de que se acerca el final de la carrera como futbolista te lo planteas".