Las opciones de Fekir de ir con Francia, que da la lista este jueves.

Este jueves, el seleccionador francés Didier Deschamps anunciará la lista de convocados para la próxima ventana de selecciones, en la que Francia se mide a Ucrania, por partida doble, y Bosnia; todos encuentros clasificatorios para el próximo Mundial.

Una lista en la que espera estar el bético Nabil Fekir y que puede resultar determinante para la definitiva, el próximo mes de mayo, de cara a la Eurocopa que se disputará este verano.

Muchos de los presentes en la lista de este jueves ya tendrán, salvo lesión, plaza garantizada para la próxima Euro, mientras que para otros será prácticamente la última oportunidad de desempeñarse bien con el maillot de la 'Bleu'.

"Daré una lista el 18 (de marzo). Si se acerca, seguro que no será la misma que la del mes de mayo. Porque, lamentablemente, hay contingencias que no domino", dijo Didier Deschamps días atrás en una entrevista concedida a beIN Sports.

Deschamps que tanto ésta como la lista de mayo las articulará según sus sistemas preferenciales, 1-4-4-2 o 1-4-2-3-1, añadió lo siguiente: "Siempre he pensado que este es el sistema más racional, que permite sacar el máximo partido a la profundidad y la amplitud, saber defender bien y sobre todo poder atacar bien".

En lo que respecta al Betis, ¿cuáles son las opciones reales de Nabil Fekir? Onze Mondial ha realizado un informe de cuál podría ser la lista que dé a conocer Deschamps mañana, apareciendo en ella el nombre del bético. Un Nabil Fekir que no lo tendrá sencillo pese a las buenas actuaciones de sus últimos partidos, siendo las plazas de ataque del combinado galo, quizá, las que están más cotizadas.

Entre los indiscutibles se encuentran figuras como Giroud, Griezmann , Mbappé y Coman, aunque no todos compiten directamente con el mismo rol sobre el campo al que aspira el ex del Lyon. Salvo sopresa mayúscula o problema inesperado, todos tienen una plaza asegurada en la lista de mañana y en la Eurocopa. Más dudas hay como Marcus Thuram y Ben Yedder, así como con un Ousmane Dembélé que ha retomado su mejor imagen con la elástica azulgrana y que no aparece en una lista desde noviembre de 2018.

Según Onze Mondial, las opciones del bético Fekir son similares a las de Thauvin, quien ha recuperado protagonismo en el Marsella con la llegada de Sampaoli. Martial, Lacazette y Pléa son otros jugadores que podrían dar la sorpresa y contar con una oportunidad en la próxima lista o, incluso, colarse en la definitiva para la Eurocopa, según la citada publicación. En cualquier caso, las opciones de Nabil Fekir dependerán mucho de su papel como bético y de cuáles sea el objetivo que el plantel dirigido por Manuel Pellegrini acabe alcanzando.