Sevilla FC-Real Betis: ¿Fue el último derbi sin público?

No hay ningún tipo de duda en que un derbi es mucho más derbi cuando sus aficiones están en las gradas. Por desgracia, la pandemia de Covid-19 ya ha obligado a jugar los tres últimos a puerta cerrada pero también dicen que no hay mal que por bien no venga. Y es que los estadios vacíos ha permitido al espectador escuchar mucho más a jugadores, entrenadores y árbitro.

Mateu Lahoz fue el encargado de arbitrar el derbi número 100 en LaLiga, y como bien captaron las cámaras de 'El día después', el valenciano es bastante dialogante con los banquillos y los jugadores. Un derbi, que fue menos derbi sin público en las gradas, y que ojalá haya sido el último así...