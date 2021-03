Guido elogia esta cualidad de Manuel Pellegrini

Guido Rodríguez es una de las piezas fundamentales en el equipo de Manuel Pellegrini. El centrocampista argentino desempeña a la perfección el papel de chico para todo en el centro del campo. Inteligente, con criterio, bien colocado y con capacidad de anticipación, sólo se ha perdido tres partidos de Liga esta temporada, dos de ellos por problemas físicos y uno por acumulación de tarjetas, lo que da pistas de su relevancia en el equipo.

El argentino está rindiendo a un altísimo nivel, algo que, en su opinión, tiene que agradecerle al 'Ingeniero'. "Manuel (Pellegrini) es una persona muy tranquila, con mucha templanza. Tiene una idea clara de juego y nos la fue inculcando en los entrenamientos desde el primer día que llegó, diciéndonos lo que quería que hagamos y marcando las pautas claras. Es simple para transmitir conceptos. Puede sacar lo mejor de cada jugador y hace que todos estén comprometidos. Está encima de todos los detalles", apunta el centrocampista argentino en una entrevista para el portal 'Humanizados', en el que, además de su opinión sobre el técnico, habla de su proceso de adaptación a LaLiga española, a la que llegó hace algo más de un año, pocas semanas antes de que se decretara el Estado de Alarma en el país por culpa de la pandemia.

"Lo que más me complicó al llegar a España fue el tema del calendario, porque yo en México venía de vacaciones, entonces llegué a Betis después de estar parado algunos días y acá estaban en plena competencia. Arribé y a los cuatro días ya empecé a jugar, y no estaba físicamente óptimo, además del cambio que conlleva entrar a un equipo y una liga nueva. Me costó desde lo físico y desde lo táctico, no me acoplé al equipo de entrada. Luego vino el confinamiento por la pandemia y lo tomé como una posibilidad para entrenarme y ponerme a punto. Cuando volvió la competencia ya me sentí más en mi nivel y estando a la altura para competir a la par".

Cuestionado por la evolución que ha experimentado en Europa en apenas un año, Guido reconoce haber tenido que adaptarse a una forma distinta de entender el fútbol. "El fútbol hoy es muchísimo más rápido y acelerado, se entrena cada vez más desde lo físico y la dinámica. Se estudia muchísimo a los rivales con los videoanálisis. Quizá más en mis comienzos, sí era un jugador más pensante y de tomarme un tiempo para decidir y resolver, pero eso lo tuve que ir cambiando y readaptándome más a como se juega hoy en día. Si no decidís rápido el rival te come. Fui evolucionando para poder estar a la altura del máximo nivel competitivo".

Por último, elogió al que según él, es el mejor jugador del mundo, Leo Messi, compañero en la selección argentina. "Compartir la selección con él, ver las cosas increíbles que hace en cada entrenamiento, estar en la misma liga que él; si te detenés a pensarlo un segundo, es increíble. Miro atrás y veo a ese chico que la estaba peleando para hacerse un lugar en River y en el fútbol; y estar hoy donde estoy es para disfrutar", termina.