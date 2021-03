Pellegrini, sobre el derbi, el Levante, la Champions y la portería.

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha comparecido en rueda de prensa a poco más de 24 horas de enfrentarse al Levante y tras haber caído en el derbi el pasado domingo. "Ha sido una semana normal, una vez terminado el partido lo analizamos, ahora es una semana nueva y vamos con la mentalidad de todos los partidos, el equipo ha dado muestra de su capacidad de espíritu y funcionamiento, se pudo haber conseguido algo más pero una vez terminado se queda ahí y se piensa en el siguiente. Es la tónica de la semana, nos hubiera gustado ganar el derbi, hicimos lo posible y quizás merecimos algo más", ha comentado el chileno.

Ahora toca el Levante: "Han entrenado prácticamente todos los jugadores salvo Camarasa que sigue recuperándose, el resto está en condiciones para poder ser citado el día de mañana, esperamos a un rival de los que mejor juega este año, muy ofensivo y creativo, que busca el resultado desde el primer minuto. Allí nos hicieron cuatro goles, dos de ellos golazos que no se dan mucho, esperamos revertir ese marcador ya que son tres puntos muy importantes"

Números contra rivales de arriba y de abajo: "Depende de muchos factores, es importante ganar a los equipos de alrededor nuestro, hay equipos que ganan al Real Madrid pero luego están en la zona de descenso. Tenemos que saber los equipos con los que no podemos enredar puntos. Luego hay otros equipos muy por encima en presupuesto y en plantilla al nuestro, contra esos hay que tratar de no cambiar mucho la mecánica de juego. Contra la Real Sociedad ganamos, empatamos y perdimos, contra el Villarreal ganamos y empatamos, los dos nos superan en presupuesto. Contra Real Madrid y Atlético hicimos buenos partidos, pero nos quedamos con diez jugadores y perdimos. El Barcelona nos ganó bien los partidos y contra el Sevilla desperdiciamos un penalti para ganar y en el otro derbi todos coinciden que no el resultado, hay que ver cómo se pierde y la manera de jugar de este equipo ante rivales que son superiores en presupuesto".

Participación española en la Champions: "Lamentablemente sólo hay uno clasificado, son estadísticas importantes, no siempre reflejan la verdad pero siempre es útil hacer un análisis al final, LaLiga española puede seguir mejorando, quizás haya perdido protagonismo en la Champions y esa diferencia se ha ido estrechando. En la Europa League hay dos participando y las han ganado equipos españoles en los últimos aos, pero debe haber un toque de atención en tomar las decisiones correctas, ojalá siga progresando"

El objetivo europeo: "La campaña hasta ahora está de acuerdo a lo que estábamos expectante, quedan once partidos más y la diferencia de puntos que se de va a ser importante".

Cambio en la portería: "Tenemos un plantel para disputar Copa y Liga, en ambos hemos tenido variaciones en las formaciones para hacerlo lo mejor posible, tanto en la portería como en otras posiciones depende de muchísimos factores. Claudio lo ha hecho bien y mal, Joel lo ha hecho bien y mal, como todos los jugadores durante la temporada. Hay que tener en cuenta que es lo mejor para el equipo, uno trata de equivocarse lo menos posibe en el once titular y luego están los cambios durante el partido, mañana veremos cuál es el mejor once para el partido independientemente de los nombres".

Hay conjura para estar en Europa: "Es una respuesta que la doy casi todas las semanas. Vamos partido a partido, ganando al rival de turno, la regularidad del equipo hay que demostrarla para poder estar en determinado lugar en la tabla, con rendimiento que ahora permite tener una ilusión que debe verse cristalizada dentro del campo. El partido ante el Sevilla era muy especial, pero hay once finales más, si mantenemos el rendimiento ojalá nos permita el puntaje para alcanzar el objetivo del club".