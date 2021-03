Mandi y "la respuesta" a la derrota del derbi

"Hemos hecho un buen partido, nos ha costado entrar, es verdad que el Levante juega muy bien, ataca bien, pero creo que después hemos hecho un partido completo en defensa y ataque", arrancaba Mandi analizando el encuentro de este viernes ante el Levante, en el que su equipo logró un importante triunfo que le deja empatado con la Real Sociedad.

Para el central, que según apuntan desde los medios oficiales, el club podría anunciar en breve su renovación, la mejoría del equipo desde principios de año es una evidencia, y ni la derrota en el derbi ha podido mermar la confianza del equipo. "Tenemos las cosas muy claras desde 2021, antes no salían. Ahora, aunque no salga bien el partido, tenemos un plan, sin hacer cosas raras. Y estamos en buen momento, hay que seguir así y en nuestra línea. En el derbi merecimos más, pero nos molesta mucho perder sobre todo este tipo de partido y hoy hemos dado la respuesta correcta, son tres puntos muy merecidos. Cuando ganamos y metemos muchos goles, se alegra todo el equipo y cuando no encajamos, igual, sin el trabajo de Fekir y Borja alante defendiendo no sería posible defender".