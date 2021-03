Pellegrini: "El gol de Fekir fue espectacular, lo necesitaba"

El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, se mostró muy contento tras el triunfo de su equipo ante el Levante en un encuentro que definió como "muy completo tanto a nivel ofensivo como defensivo", y felicitó a Fekir por la genialidad en el primer gol, un tanto que, en su opinión, "necesitaba" el francés.

"Creo que fue una victoria importante, era un rival difícil, que venía de ganar, que tiene jugadores creativos y a pesar de los diez primeros minutos, el resto del partido lo supimos controlar muy bien. En general, el partido me deja muy contento también por el gol de Fekir porque lo necesitaba, porque estaba haciendo un gran trabajo. Sumamos tres puntos más haciendo un gran partido".

En cuanto al tanto del ex del Lyon, el técnico insistió: "Fue un gol espectacular, es un jugador que lo marcan mucho, tuvo la brillantez y la fuerza para pasar cuatro defensores. Es una acción individual, pero hay que destacar el trabajo colectivo. Una defensa que fue muy criticada en su momento, pero tenemos diez u once porterías a cero. Me quedo con todo el funcionamiento colectivo del equipo".

Tras la derrota en el derbi, estaba por ver la reacción del equipo, pero Pellegrini confiaba en que su equipo lograse levantarse. "Hasta noviembre fuimos irregulares, tuvimos caídas importantes pero jugando bien, tuvimos cuatro partidos con imagen malísima que entran dentro de lo normal cuando quieres inculcar una mentalidad ganadora, pero al terminar noviembre sacamos el rendimiento alrededor del 65 por ciento que es altísimo. Me deja contento que hayamos conseguido esa regularidad. El equipo siempre va a ir a ganar el partido. Ojalá tengamos la capacidad para terminar en ese mismo nivel el año. A pesar de que hay derrotas y derrotas, nos quedamos muy dolidos tras el derbi porque demostrarmos el mismo nivel que el Sevilla. En ese aspecto no costó mucho levantarnos porque hay derrotas positivas que aumentan la confianza porque sabes que te dejan en el camino correcto. No tuvimos nungún problema en levantar la moral del equipo".