Fekir se queda, se queda Fekir

Nabil Fekir es un nombre que está en boca de todos en las últimas horas. De "maradoniano" han calificado en Argentina su golazo al Levante. Palabras mayores aunque se trate de un jugador con un talento espectacular que, por fin, exhibe de manera regular. Éste sí es el Fekir que fichó el Real Betis. El campeón del mundo se siente en su mejor momento desde que viste de verdiblanco y ni siquiera la lógica decepción de verse fuera de la última lista de Deschamps le ha frenado. Está siendo decisivo y sus raíces por fin penetran en el suelo de La Palmera.

Tanto es así, que podría decirse que nunca ha estado más cerca de quedarse en el Betis que ahora. De ser tildado como recurrente venta para equilibrar las cuentas después de los estragos que deja la pandemia, a tomar las riendas en la imparable travesía por puestos europeos, que abre un panorama ilusionante en la entidad y que hace desistir a sus pretendientes. El precio de Fekir sube cada partido que juega en este 2021. Su cotización crece. Su arraigo con las trece barras, también. Y al Rennes ya no le salen las cuentas. A casi nadie le salen. Y aumentan sus opciones de seguir.

Al menos, ésa es la información que desvela este sábado el diario galo Ouest France, que se hace eco de las recientes noticias que apuntaban al fuerte interés del Rennes en repatriar a un segundo campeón del mundo con la 'Bleu' después de hacerse con el exsevillista Steven Nzonzi. El citado medio confirma que el nombre de Fekir está en la lista de deseos de Florian Maurice y Bruno Genesio, director deportivo y entrenador del conjunto bretón, que ya coincidieron con el '8' del Betis en el Olympique de Lyon.

Sin embargo, el periódico francés asegura que desde el Rennes transmiten que no le salen las cuentas y en ningún caso podrán aspirar a hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. No pueden permitirse la cantidad que reclaman los verdiblancos y, mucho menos, la mareante ficha que exigiría el jugador para abandonar su querida Sevilla (se acaba de comprar una casa). Desde luego, si acaba marchándose sería por una cuestión estrictamente económica, porque los rectores no sean capaces de equilibrar su tesorería con otros jugadores como Carvalho; pero nunca porque él lo vaya a forzar. Y menos aún si el equipo acaba en Europa.

Como ya se publicó, antes de que el Rennes sondease sus opciones de éxito, Real Madrid e Inter habrían vuelto a la carga, tanteando al entorno del mediocampista de cara a la 21/22, según diversas publicaciones. Ocurre que la falta de 'cash' en este mercado post pandemia es flagrante, por lo que difícilmente se alcanzarán las cifras que barajan en la planta noble del Benito Villamarín, pues se abonaron hace año y medio 19,75 millones, más otros diez en variables. Por eso, en Francia no le auguran un cambio de aires a no ser que uno de los grandes del continente se encapriche y llegue a golpe de billetera.

El tercer plazo de la amortización del fijo por Fekir es inminente, razón de más para que el Betis, como poco, escuche ofertas, entre otras cosas porque, contando con el sueldo de su hermano Yassin, recién promocionado a la primera plantilla, los ex del Lyon cuestan unos cuatro kilos por campaña. Sin embargo, puede decirse que Nabil nunca ha estado más cerca de quedarse. Y si sigue jugando así, a ver quién se niega. Sólo en este 2021 suma dos tantos, cuatro asistencias y un penalti provocado. Este Fekir por fin marca las diferencias.