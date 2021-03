Joel, sobre su suplencia: "Hay situaciones que uno no puede controlar"

Una de las novedades en la alineación del pasado viernes ante el Levante fue la vuelta a la titularidad de Claudio Bravo. El técnico Manuel Pellegrini decidió que era el momento de dar el relevo en la portería, coincidiendo con la derrota en el derbi ante el Sevilla, un encuentro en el que Joel Robles terminó muy señalado por la jugada del gol de En-Nesyri.

Ese único lunar en una trayectoria más llena de luces que de sombras en los últimos encuentros le ha pasado una factura quizás demasiado cara al meta getafense, que tuvo que regresar al banco en favor de su compañero.

Ese cambio bajo palos no ha sido digerido aún por el madrileño, que ha querido expresarse así en sus redes sociales al respecto. "Hay situaciones que uno no puede controlar, momentos difíciles para el futbolista. Solo queda seguir trabajando comprometido y dando lo mejor de uno mismo, como siempre he hecho y seguiré haciendo".

Joel, que ha sumado seis de las diez porterías a cero que lleva el Betis en Liga, también había demostrado un gran nivel en los últimos encuentros, por lo que su suplencia ante los granotas resultó más llamativa si cabe.

Claudio Bravo cayó lesionado por tercera vez en la temporada tras el encuentro ante el Huesca. Desde entonces, Joel había encadenado nueve encuentros ligueros (seis triunfos, un empate y dos derrotas), coincidiendo posiblemente con los mejores meses del Betis en toda la temporada. Ya con el chileno recuperado, Pellegrini decidió mantenerlo bajo palos por el gran rendimiento que estaba ofreciendo, pero al primer error Joel ha tenido que volver al banquillo, donde tendrá que esperar una nueva oportunidad.