Mingueza habla sobre su futuro en el Barcelona

Uno de los nombres de moda en el Barça es Óscar Mingueza. El central catalán está rindiendo a un gran nivel. Las bajas en defensas obligaron a Koeman a mirar al filial, donde apareció el joven de 21 años, que ha respondido a las expectativas con crece.

Tanto que muchas miradas se han depositado en él después de 29 encuentros en la élite, un gol y una asistencia. Entre ellas, la del Betis, según vienen apuntando desde la Ciudad Condal desde hace semanas.

El jugador acaba contrato a finales de junio, por lo que su situación se antojaba muy apetecible, más aún teniendo en cuenta que el Barça estaba inmerso en diversos líos institucionales. Pero, el club mantiene hasta el próximo 31 de mayo una opción unilateral para ampliar su contrato dos años más, una cláusula que todo apunta a que va a ejecutar.

Pero a la espera de que se produzca el encuentro en el que se sienten las bases de ese futuro contrato, desde Barcelona se insiste en el interés del Betis, algo que niegan desde su agencia de representación.

Con todo, el jugador parece tranquilo y confía en que en las próximas semanas, ya con Joan Laporta al frente de la presidencia, se agilicen las conversaciones para resolver cuanto antes su futuro. "No quiero preocuparme, aún queda tiempo. No había junta y era normal que no se pudiese negociar. Ahora ya hay presidente y supongo que hablaremos", ha dicho en una entrevista para Catalunya Radio.