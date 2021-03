Poyet recluta a un ex con el que coincidió en el Betis

La llegada de Gustavo Poyet a la Universiad Católica de Chile se anunciaba a bombo y platillo en los últimos días. El técnico uruguayo generaba mucha expectación, pese a que su trayectoria en Europa no tiene grandes triunfos y a que se le recordó su poco exitoso paso por el Real Betis.

Pero Poyet no sólo señaló que ese fracaso se debió en gran parte a que no analizó a donde llegaba y no entendió la idiosincrasia del club heliopolitano sino que se llevó un buen recuperdo de su paso por Sevilla. Y ahora tendrá motivos para recordarlo. Un futbolista que Torrecilla fichó para su Betis ahora lo ha repescado la 'Cato' para que vuelva a estar a sus órdenes en el club chileno.

Se trata del internacional con La Roja Felipe Gutiérrez. El 'Pipe' salió hace más de una década de este mismo club para tratar de hacer carrera en Europa y ahora regresa después de haber jugado en Holanda, España, Brasil y, por último, en la MLS norteamericana.

"Es un sueño volver a vestir esta camiseta", aseguraba Gutiérrez en un video del club, con el que en su día, antes de emigrar, ganó la Liga chilena de 2010 y la Copa Chile 2011. "Por ciertos detalles se demoraron las cosas, pero que ahora había un buen acuerdo para las dos partes", aseguraba el exbético, al que una lesión de rodilla tiene apartado de los terrenos de juego y le demorará en su regreso entre 1 y 3 meses.

Con la 'Cato', Felipe Gutiérrez anotó 22 goles y dio 17 asistnecias en los 91 partidos que disputó.