Tello y la fuerza del colectivo en el Betis más coral C. T.

Cristian Tello causó baja de última hora en la convocatoria del entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, para el partido del viernes ante el Levante en el Benito Villamarín. El extremo catalán había perdido a su padre unas horas antes y se perdió el choque que abría la jornada 28 en LaLiga. Sus compañeros no dudaron en arroparle.



Primero, Nabil Fekir le dedicó la obra de arte con la que abrió el marcador y a la celebración del golazo del francés, mostrando la camiseta del '11', se unieron de manera emotiva todos sus compañeros señalando con sus dedos al cielo de Heliópolis. Luego, en redes sociales, los jugadores del Betis redoblaron esa demostración de unidad y fortaleza de grupo que se respira en el vestuario del conjunto verdiblanco y volvieron a mostrar muestras de apoyo a Tello, que ha agradecido en redes sociales las importantes muestras de apoyo que ha recibido en estos durísimos momentos para él y para toda su familia.



Y es que si una pérdida como la suya ya es siempre desgarradora, la desazón se profundiza cuando además coincide que este viernes se celebraba el Día del Padre en España. Con el corazón en la mano, Tello compartió con sus seguidores toda su emoción y felicitó a su padre con una bonita imagen posando junto a él.



"Feliz Día del Padre. Desde hoy siento que siempre tendré a mi lado un ángel que me ayudará en todo momento y me dará esa fuerza extra que siempre transmitías. Siempre ARRIBA! Oír ver y callar. TEQUIERO", escribía el atacante del Betis en su cuenta oficial de Instagram.



Tello lo está pasando mal y sus compañeros no han dudado un segundo en arroparle. Este vestuario está más unido que nunca. Forman una piña que funciona al unísono. Y eso se nota fuera del terreno de juego, en momentos como éste, y por supuesto también dentro. Lo prueba la gran racha del equipo, que ha dado caza en la tabla al quinto, una Real Sociedad que juega este domingo con el Barça, y pone la directa rumbo a Europa repartiéndose el protagonismo casi a partes iguales entre toda la plantilla.



Hasta 15 futbolistas de campo han sido capaces de celebrar algún gol en LaLiga con el Betis de Pellegrini, que ya es el técnico que más partido le ha sacado a su banquillo en toda la historia de la entidad heliopolitana. Con el que anotó el viernes Juanmi Jiménez, en el definitivo 2-0 con el Levante, ya son 15 dianas de suplentes en esta 20/21 (el segundo mejor es el Atlético, con cinco menos -10-).



Hasta este curso, la temporada con más goles de jugadores que salen del banquillo era la 2017/2018, con 12 dianas de revulsivos y con Quique Setién en el banquillo de un Betis muy coral que, curiosamente, fue capaz de clasificarse para competiciones continentales. Y es que no hay fuerza mayor que la del colectivo.