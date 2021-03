El bailecito de Emerson que deja boquiabiertos a sus compañeros

El Betis, que ganó el pasado viernes al Levante, va a disfrutar de tres días de descanso, por lo que no volverá a los entrenamientos hasta el próximo martes.



El parón por las selecciones va a permitir a Pellegrini dar algo más de descanso a sus jugadores para que recarguen las pilas de cara al apasionante final de temporada que les espera, en el que lucharán por un billete para competición europea la próxima temporada.



Estos días de asueto los jugadores los están empleando de mil manera distintas. Los hay que están dedicando tiempo a la familia, otros a los vídeojuegos y otros, como Emerson, a mejorar sus dotes artísticas.



Y es que, el lateral brasileño ha compartido con sus seguidores unas imágenes en las que se le puede ver completando una simpática coreografía con dos acompañantes. El vídeo, como no podía ser de otra forma, no ha tardado en recibir las reacciones de sus compañeros.



El primero, un Marc Bartra que se ha dirigido al carrilero en su lengua materna: "muito bem, muleki, muito bem", le escribía el central. Otros como Borja Iglesias o Andrés Guardado se limitaban a comentar con emoticonos.