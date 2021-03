Dario Essugo, el 'hijo' de Feddal del que todo el mundo habla

Apunten este nombre: Dario Essugo. Este pasado sábado este joven futbolista batió el récord de precocidad del Sporting de Portugal al debutar con apenas 16 años y seis días. El mediocentro luso-angoleño saltó al césped en el minuto 84 de partido sustituyendo a Joao Mario, su ídolo, en el encuentro ante el Vitoria de Guimaraes (1-0).



A sus recién cumplidos 16, Essugo superaba a Santamaría defensa que debutó con 16 años y 11 meses y a Marco Caneria, ex del Valencia que lo hizo con 17 y un día. También batía la marca de posiblemente el 'león' más conocido, un Cristiano Ronaldo que se estrenó con el Sporting a los 17 años, seis meses y 9 días y con el que todo el mundo empieza a compararlo y al que esperan, del mismo modo, que pueda batir.



Tras decretar el árbitro el final del partido, todas las miradas inevitablemente fueron hacia él. Essugo estaba haciendo historia en el club lisboeta, no pudo contener la emoción y rompió a llorar, siendo consolado por todos sus compañeros.





Essugo, com apenas 1??6?? anos, estreou-se com a camisola principal do Sporting CP e não conteve as lágrimas no final do jogo.



Parabéns, miúdo! ??#sporttvportugal #liganos #ligaportugal #sportingclubedeportugal #sportingcp #sporting #SCP #VitoriaSC #Vitoria #SCPVSC pic.twitter.com/I6Hb051gVO