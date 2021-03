Juanmi, bicentenario en Primera 'disfrazado' de Juan Sabas.

El Betis sumó tres valiosos puntos ante el Levante exhibiendo sus virtudes en este 2021. Primero, mejoría defensiva, volviendo a mantener su portería cero; en segundo lugar, golpeando por la calidad de su plantilla, personalizado en esta ocasión con el golazo de Fekir; y, en tercer lugar, rematando el triunfo con un banquillo que ha demostrado es una mina, con el definitivo 2-0 de Juanmi, que tuvo una doble celebración.

El delantero de Coín, según apunta el perfil especializado @pedritonumeros, cumplió 200 encuentros en Primera. Desde su debut en la máxima categoría el 17 de enero de 2010 en un Getafe-Málaga, a la edad de 16 años, ha completado 85 actuaciones con el Málaga, 95 con la Real Sociedad y 20 con el Betis. El malagueño festejó tal efeméride con su gol número 57 en su trayectoria profesional, un tanto que llegó de nuevo saliendo del banquillo, en un rol que comienza a recordar a un Juan Sabas muy querido por la afición bética.

A diferencia de otros deportes, como el sexto hombre en baloncesto, el rol de revulsivo no es muy valorado entre los futbolistas, al equipararlo a suplente. Sin embargo, como deporte colectivo, ese papel resulta fundamental y en el caso de Sabas lo llevó a la excelencia en el mejor Betis de Serra Ferrer.

Juanmi recaló en el Betis, procedente de la Real Sociedad, hace dos temporadas, en busca de ese protagonismo que había perdido en Anoeta. Las lesiones lastraron su primer año y en esta 20/21, una vez recuperada su mejor forma, está contribuyendo a la escalada verdiblanca en el presente año.

Ante el Levante sumó su segundo gol en Liga de la temporada para cerrar el marcador (2-0), pero en el primero dio los tres puntos a los béticos en Cádiz (0-1) saliendo desde el banquillo. Como el provisional 1-0 en Copa ante el Athletic en cuartos de final. Su tanto frente al Mutilvera, también en Copa, ha sido el único esta campaña partiendo de inicio. La pasada campaña sólo anotó un tanto, partiendo también de suplente (Levante 4-2 Betis de la jornada 32).

De los 57 tantos que ha logrado en su trayectoria profesional, 34 ha sido como titular y 23 saliendo desde el banquillo. Su dinamismo y olfato de gol contribuyen a potenciar este rol, aunque el malagueño pugna por hacerse un sitio en el once verdiblanco.





"El puto amo"



El ambiente en el vestuario del Betis es inmejorable, como demuestran las imágenes de celebración de cada gol o, por ejemplo, el detalle de Fekir con Tello ante el fallecimiento del padre del catalán. El compañerismo es evidente, como dejan patente las manifestaciones de Borja Iglesias en un directo que ha realizado en Twtich.

"¿Qué me parece 'O Rey' Juanmi? El puto amo. Me encanta, siempre lo he dicho, es de los jugadores con los que disfruto un montón y me gusta muchísimo cómo se mueve, cómo entiende el fútbol, cómo va a los espacios y cómo se complementa con los compañeros. Me parece muy, muy bueno y me alegro mucho de que meta goles. Y, encima, es un crack. La siguiente me la ha dado ahí para poder empujar. El crack podía marcar otro y me la ha dejado. Qué fenómeno", manifestó.