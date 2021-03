El pequeño favor al Betis del exverdiblanco Chakla en el Getafe-Elche

Sofian Chakla (Kenitra, Marruecos, 2 de septiembre de 1993) es un defensa marroquí que juega en el Getafe CF y que, en sus primeros pasos en el fútbol, vistió la camiseta del Betis Deportivo. Llegó en enero de 2014 procedente del Atlético Malagueño, entonces era conocido como Soufianne y jugó 18 partidos de la mano de Óscar Cano en los que anotó tres tantos. Su buen papel le valió para emigrar a la máxima categoría de Hungría para jugar en el Videoton, antes de volver a España para peregrinar por La Roda, El Ejido, Almería B, Melilla y el filial del Villarreal, que tras hacerle debutar con el primer equipo le cedió al Getafe, donde viene siendo titular y equipo con el que este domingo ha hecho un pequeño favor al Betis, próximo rival del Elche.

Al filo del descanso del Getafe-Elche, con los franjiverdes ganando 0-1 con gol de Pere Milla en un duelo clave en la lucha por eludir el descenso, el azulón Chakla se encaró de manera absurda con el delantero rival Lucas Boyé. Palabras malsonantes, desafío con la mirada, cabezas que buscan contacto físico... y una amarilla para cada uno. Para el argentino, además, la quinta de su cuenta particular, por lo que será baja por sanción para recibir al Betis en el Martínez Valero después del parón de selecciones.

Y no es una baja cualquiera. Lucas Boyé es un futbolista de una importancia capital para el Elche de Fran Escribá, que basa su juego vertical en el ariete, todo un experto en el arte de bajar balones, acolchar envíos lejanos, oxigenar y descargar el juego. En el Coliseum Alfonso Pérez dio todo un recital de efectividad en el juego de espaldas y permitió a su equipo superar con facilidad la primera línea de presión del Getafe.

El Elche basa sus posibilidades a mantener el orden que ha caracterizado siempre a los equipos de Escribá y que emplea desde su llegada al banquillo ilicitano. Con pocas fisuras atrás y con el juego de espaldas de Lucas Boyé y entradas por banda para buscar al '9' con centros laterales ha conseguido elevar su nivel competitivo en las últimas jornadas.

No sólo brilla Boyé lejos del área, como hombre-boya. También es el mejor del Elche en la finalización y, con cinco dianas, es el máximo realizador de la plantilla levantina en la presente temporada. Sin duda, una baja sensible para un Escribá que espera recuperar durante el parón liguero a los tocados dos: Nino y el exverdiblanco Antonio Barragán, con los que no pudo contar para el choque de este domingo en tierras madrileñas.

El Elche recibirá al Real Betis en el estadio Martínez Valero a las 16:15 horas del domingo 4 de abril, ya después de los compromisos de las selecciones nacionales, en un partido de vital importancia para dos objetivos muy dispares. Salir del pozo para los locales y echar raíces en posiciones europeas para los pupilos de Manuel Pellegrini.