El desastre del Córdoba no puede con Pablo Alfaro

Los goles de Rebollo y Mizzian no sólo llevaron al Betis Deportivo a la Primera RFEF sino que provocaron una hecatombe en Córdoba con consecuencias insospechadas. La dura derrota del gallito del Grupo en el que jugaba el filial verdiblanco puso en el punto de mira al excapitán sevillista Pablo Alfaro, pero también a un excapitán bético, Juanito, actual miembro de la dirección deportiva califal y del que estos días se ha apuntado que podría tomar las riendas del equipo cordobés hasta final de temporada.

Sin embargo, el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, ha descartado esta opción, aunque admitía que se le había pasado por la cabeza. "Aunque se haya pensado, trabajado en ello o se haya pasado por la cabeza que la dirección deportiva se hiciera cargo del club a nivel de entrenador, no consideramos que sea lo oportuno. No hay que ratificar a nadie. Lo dije hace unas semanas, creíamos en Pablo Alfaro. Creemos que este proyecto lo tiene que llevar Pablo Alfaro hasta el final y el miércoles estará entrenando. En cuanto a la idea de que pueda ser Juanito, o gente de la casa, siempre hay que estudiar todo y trabajar en ello, porque si no, no podríamos dirigir un club como éste. Pero si ponemos a Juanito al frente de todo esto o a alguien de la dirección deportiva, estaríamos yendo en contra de todo en lo que hemos ido trabajando en estos meses. Sería coger una curva demasiado cerrada y posiblemente nos saliéramos del camino", aseguraba el extremeño.

Alfaro suplió con la liga avanzada a otro exbético, el madrileño Juan Sabas, y aunque los resultados mejoraron al principio e, incluso, eliminó al Getafe de Bordalás en Copa del Rey, una mala racha le dejó a merced de lo que hicieran Betis Deportivo y Sevilla Atlético en el tramo final. Y el final, con la remontada bética, ha sido el peor colofón que podía esperar. Un duro palo que, de momento, no se lo ha llevado por delante.