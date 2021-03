Kiko Rivera aclara su polémica comparación entre el Betis y el conflicto con su madre

El conocido Dj Kiko Rivera ha presumido siempre de su sevillismo, una pequeña traición que, reconoce, le hizo a su padre, Francisco Rivera Paquirri, reconocido seguidor del Betis. De hecho, en alguna que otra entrevista, de las muchas que ha concedido a lo largo de su vida, admite tener alguna foto de pequeño vestido con la camiseta de las trece barras.

En las últimas fechas, el otrora concursante de Supervivientes, ha mantenido un conflicto público con su madre, la tonadillera Isabel Pantoja, una guerra que, en su opinión tiene difícil solución. Y sobre ella ha sido cuestionado en una entrevista en Radio Marca, en la que ha hecho una comparación que no ha sentado muy bien a los bético.

"Mi madre me la ha metido doblada y por toda la escuadra. Es más difícil que el Betis gane la Champions que yo haga las paces con mi madre", ha dicho. El revuelo no ha tardado en formarse y las redes sociales se han llenado de mensajes hacia el hijo de la cantante, que no ha dudado en aclarar su afirmación. "Para mis amigos del Real Betis Balompie, al cual tengo todo el respeto del mundo ya que mi padre era bético: la pregunta que me hace @álvaroojeda1980 es la siguiente: ¿Qué es más difícil: que el Betis gane la Champions o que te arregles con tu madres? De ahí mi respuesta. Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento, pero no está dicho con ninguna mala intención", asegura el DJ.

Al margen de esta controversia, durante la entrevista Rivera admite también que de no haber fallecido su padre, él sería bético, y elogia a Bryan Gil, jugador cedido por el Sevilla FC al Eibar. "Tiene que volver al Sevilla. Qué bueno es el barbateño".