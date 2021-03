El bonito recuerdo de Kiko Rivera a Reyes

Kiko Rivera, hijo de Paquirri e Isabel Pantoja, es uno de los grandes progaonitas de la prensa del corazón en España. El famoso, además, es un gran aficionado al fútbol, habiendo dado muestras de su sevillismo en innumerables ocasiones. Verlo en el Sánchez-Pizjuán, sin ir más lejos, era algo muy habitual antes de la pandemia.



Este martes, el Dj se refirió al Betis en Radio Marca; una intervención que generó la polémica entre el beticismo: "Mi madre me la ha metido doblada y por toda la escuadra. Es más difícil que el Betis gane la Champions a que yo haga las paces con mi madre".



Por eso, horas después, Kiko Rivera ha querido aclarar lo sucedido y, a su modo, pedir disculpas al Betis. "Le tengo todo el respeto del mundo ya que mi padre era bético. La pregunta que me hace Álvaro Ojeda es la siguiente: '¿Qué es más difícil, que el Betis gane la Champions o que te arregles con tu madre?' De ahí mi respuesta. Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento. Pero no está dicho con ninguna mala intención", señalaba Kiko Rivera en su cuenta de Instagram.



Junto a sus disculpas, Kiko Rivera también tuvo palabras de cariño hacia el Betis y alguna que otra broma. "Si mi padre no llega a fallecer sería del Betis", dijo, a la vez que entre risas bromeó: "Soy calvo desde chiquetito porque me dieron un susto: ¡Tú vas a ser del Betis, tú vas a ser del Betis! Y me quedé calvo".





Su recuerdo a Reyes

Junto a ello, Kiko Rivera también aprovechó su cuenta de Instagram para dejar un bonito recuerdo junto al malogrado sevillista José Antonio"Es inevitable encontrarme esta foto y no acordarme de ti. Se te extraña mucho amigo. Gran Futbolista pero sobre todo gran persona", rezaba en una fotografía de hace años junto a Reyes y su hermano durante la celebración de una de las Europa Leagues conseguidas por el Sevilla FC.