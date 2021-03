Guido y el objetivo de Europa, Lo Celso y los argentinos del Sevilla.

Guido Rodríguez, centrocampista del Real Betis, ha pasado por la televisión oficial bética para analizar la actualidad del equipo en este parón de las selecciones donde el argentino no ha acudido con la albiceleste pues se suspendieron las fechas FIFA en Sudamérica. "Tuvimos la fecha FIFA que se suspendió por los problemas de viajes y ahora queda lejos LaLiga pero estando en puestos europeos estos días se hacen mejores", ha comenzado el mediocentro.

Ahora, poco más de un año después de su llegada a Betis, así recuerda el verdiblanco cómo fue su fichaje: "Tenía muchas ganas de venir acá, siempre fue mi objetivo desde que salí en Argentina, había ido a México, tuve la oportunidad de seguir allí en América, que es el club más grande, pero quería venir a Europa, surgió la posibilidad del Betis y no hubo dudas por mi parte".

No en vano, Guido se congratula de haber tomado hasta el momento siempre las decisiones correctas en cuanto a su carrera: "Las decisiones implican mucho en la carrera del futbolista de saber elegir lo mejor en cada momento. Cuando yo salgo de River voy a préstamo a Defensa y Justicia, que es un poco más chico pero sabía lo que podía dar. Luego voy a Tijuana y las cosas me salen bien, tomé decisiones acertadas".

En México adquirió una rutina de trabajo físico que conserva a día de hoy: "Cuando llegué a México trabajé con un 'profe' que me inculcó el tema del trabajo y eso me llevó acá, a poder rendir mejor, ahora es la rutina de todos los días. Tengo un poco la rutina armada de ir al gimnasio tras entrenar, los fisios, el agua fría, lo tengo ya agarrado y si no lo hago es como que me falta algo".

También se 'machaca' en el gimnasio: "Estuve montando un gimnasio en casa, tengo un par de cosas para hacer por la tarde. Me encanta jugar siempre los 90 minutos, trabajo para eso, para estar al máximo para el equipo siempre"

Marcelo Gallardo, Ariel Holan, Miguel Herrera, Sampaoli... Ha tenido muchos técnicos en su carrera: "Marcelo Gallardo es quien confió en mí para subir al primer equipo de River, me hace debutar en Primera, luego no jugué tanto y me fui a Defensa y Justicia con Ariel Holan, es un entrenador que me enseñó mucho en lo táctico, aprendí mucho de él pese a que sólo lo tuve seis meses. Luego tuve a Miguel en América, confió plenamente en mí, tuve problemas al principio pero siguió confiando en mí y exploto con él. Sampaoli es el que me lleva por primera vez a la selección y ahora con Scaloni, que sigue confiando en mí".

Y ahora, Manuel Pellegrini: "Manuel tiene una gran experiencia, lleva bien el grupo y ahí están los resultados de lo que está haciendo con el equipo. La experiencia que tiene, hablamos en pretemporada de la idea que él quería para el centro del campo e ir agarrando la idea de lo que él quería. En México llegaba más al área ahora tengo una función distinta, lo que me pide el míster es dar equilibrio, de estar bien parado con los centrales, eso es importante, ser consciente de lo que el equipo necesita de cada uno más allá de lo que le guste a hacer a cada uno en particular".

El objetivo de Europa: "Es el objetivo que tiene el equipo, el club y la afición. Lo planteamos al inicio de la pretemporada y creo que el equipo está muy bien, dando la talla y en puestos europeos, depende de nosotros en estos diez partidos para cumplir el objetivo".

Tomó el relevo de Lo Celso en el Betis: Es buena persona y un jugadorazo. Cuando sonaba que él se iba y que yo podía venir coincidimos en la selección y él me decía que estaba muy bien en el Betis, siempre me habló muy bien de la ciudad y del club, ahora deberá estar echando de menos el clima de Sevilla".

Los argentinos del Sevilla: "Me llevo bien, los conozco de la selección a Lucas, al Papu que llegó ahora, a Marcos Acuña, la verdad que tenemos muy buena relación. De hecho con Lucas Ocampos hicimos inferiores juntos en River un par de años, somos compañeros en la selección y nos llevamos muy bien".