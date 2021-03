Guido, sorprendido por el interés del Arsenal: "Me preguntaban desde Argentina".

El nombre de Guido Rodríguez está en la agenda del Arsenal de cara a un posible refuerzo para la temporada 2021/2022. El conjunto londinense sigue sin carburar desde la salida de Emery y la llegada de Arteta al banquillo 'gunner' y ahora mismo están fuera incluso de los puestos europeos en la Premier. Por ello, desde Londres vaticinan una limpia en la plantilla y la llegada de nuevos jugadores, entre los podría estar el argentino.

Sin embargo, el ex del América se ha referido al asunto en los medios oficiales del club para dejar claro que no sabe nada del tema, aunque sabe que lo han relacionado al Arsenal. "Lo vi porque me hablaron amigos de Argentina preguntándome pero les dije que yo sabía lo mismo que ellos, soy el protagonista porque salgo en la noticia pero a día de hoy no sé ni más ni menos que vosotros que la visteis", zanjó el centrocampista.

Y es que Guido se encuentra muy contento en Sevilla y en el club, como también reconoció: "Estoy muy feliz, llegué y hubo uno o dos meses con una situación rara para todo el mundo con el tema del confinamiento pero la verdad que estoy muy contento en Sevilla, con la ciudad, el clima, en el club... Estoy muy feliz"

Aunque eso sí, lo que echa de menos el argentino es el aliento de la afición: "Se siente un poco cuando andamos por la calle, me hubiera gustado vivir todo esto con la afición en el campo, solo pude jugar unos partidos con la cancha llena".