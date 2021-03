"Pellegrini me requiere mucha más movilidad y con Luis Enrique mi posición es más como un acordeón"

El jugador del Betis Sergio Canales, concentrado con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Roza, pasó anoche por los micrófonos de Radio Nacional de España, donde analizó cómo está viviendo este gran momento de su carrera, así como el presente y futuro de un Betis inmerso en la pelea por los puestos con derecho a Europa el próximo curso. "Estoy disfrutando mucho. He dado un poco con la tecla, sobre todo a nivel físico, y eso te ayuda a rendir mucho mejor, a encontrarte mejor, a disfrutar más y a verlo todo más fácil", explicó el centrocampista cántabro, quien hizo un amplio repaso de todo.



La selección

"Sí, claro, al final, personalmente intento trabajar todos los días en mi equipo para que el equipo esté arriba y para poder ir a la selección. Eso es algo que, vaya o no vaya, voy a seguir manteniendo y luchando por ello. Es un privilegio poder estar aquí y defender a tu país".



Pellegrini, su idea y la adaptación del equipo

"Nos ha costado un poco engranar todo. Empezamos la temporada un poco dubitativos, como la terminamos la temporada pasada, y en cuanto hemos entendido un poco lo que requiere y lo que necesitamos para ganar partidos el equipo ha dado un salto y fíjate, hace tres o cuatro meses era muy difícil vernos en la situación en que estamos ahora. Y sobre todo, no es una racha porque las rachas se rompen con resultados negativos. Hemos tenido un par dolorosos y a pesar de eso hemos seguido".

Las lesiones

"Realmente, vives la situación en cada momento. Mi carrera ha sido una montaña, me ha costado mucho subir hasta arriba, pero una vez que das con la tecla tuya y el saber estar y el saber un poco en el campo leer los momentos, lo que te va dando los partidos, llegas un momento en que lo valoras y dices 'lo he conseguido'. Pero durante mi carrera ha habido muchos momentos en que lo veía oscuro".

Su faceta goleadora esta temporada

"Ha sido un poco todo. Al final, me lesioné contra Alemania, y es verdad que después de la lesión volví con mucha fuerza, volví a una posición en la que no había jugado mucho esta temporada, que era el doble pivote, y ahí es donde vinieron casi todos los goles. También un poco al encontrarme bien físicamente me daba un poco para estando en una posición tan retrasada llegar al área, que es más difícil de cubrir si llegas en la sombra. Me ha hecho poder ver puerta con más facilidad. Ahora estoy jugando más arriba. A lo que requiera en cada momento el equipo intento adaptarme. Es algo bueno que el entrenador va viendo".

Xavi e Iniesta como referentes

"Sí, obviamente, yo me he criado viendo a esos jugadores que habéis nombrado, han sido mis referentes y lo van a ser siempre. Es el fútbol que más me gusta, que más he disfrutado y en el que mejor me encuentro".

Luis Enrique Vs. Pellegrini

"Sí, sobre todo porque en el Betis, depende del partido, cambio mucho la posición. Unas veces juego en el doble pivote, otra de mediapunta, otras de extremo izquierda.. En ese sentido, cambio bastante. Depende un poco del partido, pero sí que es verdad que Pellegrini me requiere mucha más movilidad, mucha libertad para ir a todos los sitios. Y con Luis Enrique tu posición es más como un acordeón, que el equipo vaya del inicio al final. Es diferente, pero los dos quieren lo mismo, tener la pelota y atacar con el balón".

Un vestuario con Joaquín

"Sí, es verdad, Joaquín siempre te da ese toque en los momentos largos. Las concentraciones son largas y es una maravilla poder compartir estos años con él. Es una alegría tenerle, espero que sea por muchos años porque el tío está como un chaval, es algo que se contagia en el vestuario. Pero aquí también hay gente que te da muchas cosas, cada uno debe aportar su granito de arena al grupo porque las horas muertas son muy importantes".

La goleada frente a Alemania

"Está claro que es una victoria importante y de un prestigio enorme. Las dudas dentro del vestuario no las ha habido en ningún momento. Se llegó a ese partido convencidos, con mucha confianza. Dependíamos de ese partido y lo que transmitía el grupo era una tranquilidad enorme. Yo siempre he visto tranquilidad. Estamos en un proceso en el que estamos creciendo mucho y la verdad es que estoy encantado, disfruto una barbaridad porque es una gozada cuando estoy en el terreno de juego tener las cosas tan claras como se tienen. Muy ilusionado".

¿Qué equipo cree que ganará LaLiga?

"No sé, para mí se va a jugar todo en la última jornada. A Barça, Madrid y Atlético los veo muy fuertes. A Madrid y Atlético les queda jugar contra nosotros, que es donde creo que pueden pinchar. Pero les veo muy fuertes, veo difícil que pierdan muchos partidos. Veo a los tres para la última jornada, creo que se va a decidir ahí, va a estar muy igualado. Es muy difícil ganar cualquier partido ahora mismo".

¿Le gustaría un triunfo del Madrid como exmadridista?

"Hombre, al final es verdad que pasé allí un año. Pero a mí lo que me gustaría es que entremos en Europa. Lo demás, sinceramente... el que se lo merezca después de 38 jornadas es el que lo va a ganar. No puedo decir más".