Víctor Ruiz y Mandi, ausencias en el entrenamiento del Betis

El Betis se ejercitaba esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en una sesión marcada por dos ausencias. La primera, la del central Aïssa Mandi, que ya se marchado con su selección, con la que sólo jugará uno de los dos partidos que Argelia tiene programado para este parón. Será el que les mira a Botsuana en Argelia el próximo 29 de marzo. El club anunciaba el pasado martes que el zaguero no iba a participar en el duelo ante Zambia, por lo que su partida se ha retrasado hasta este miércoles.

Tampoco estuvo con el resto de sus compañeros, al menos en la primera parte de la sesión, el otro central titular del equipo Víctor Ruiz. Durante el tiempo que los medios gráficos han podido tener acceso al entrenamiento, el catalán no ha estado con el grupo. Desde el club no se ha detallado el motivo de su ausencia, pero lo cierto es que Ruiz ha completado los dos últimos partidos del equipo, ante Sevilla y Levante, pero venía arrastrando unas molestias musculares en las semanas previas, por lo que no se descarta que el jugador haya aprovechado esta semana de parón para realizar trabajo específico e intentar recuperarse al cien por cien para poder afrontar el final de temporada con todas las garantías.

Como en los días anteriores, Pellegrini ha trabajado sin los internacionales Andrés Guardado y Diego Lainez, concentrados con México, Miranda y Canales, con la sub 21 y absoluta, respectivamente, y Claudio Bravo, con Chile.

El equipo seguirá trabajando jueves y viernes antes de marcharse el fin de semana de descanso para retomar los entrenamientos ya en lunes, con la mente puesta en el partido ante el Elche.

