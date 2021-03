Lainez, su deseo de estar en los Juegos Olímpicos y el agradecimiento a Pellegrini

Concentrado con la selección absoluta de México para los amistosos ante Gales, este próximo sábado, y Costa Rica, el martes día 30, Diego Lainez no recibió el permiso del Betis para marcharse antes de tiempo y disputar el Preolímpico con la sub 23 azteca, si bien el jugador verdiblanco está muy pendiente de esta cita, en la que el 'Tri' ya está en semifinales. No en vano, no esconde su sueño de estar el próximo verano en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Para ello, Lainez espera el beneplácito de su club y, sobre todo, la decisión de 'Tata' Martino, que también lo tiene en mente para la Copa de Oro con la absoluta. "Es un tema que se debe hablar con los clubes y la selección, creo que se debe hablar, yo encantado donde me toque ir mientras sea con la selección mexicana. De visualizarse, me visualizo en Tokio porque todo futbolista sueña con estar ahí. Yo creo que sería muy lindo ir a unos Juegos Olímpicos, pero ambos escenarios son mullidos y donde me toque estaré dispuesto y daré lo mejor", ha asegurado el atacante bético.

El Betis, por tanto, ya sabe que muy posiblemente pierda a Lainez para un buen tramo de la próxima pretemporada, pues los Juegos Olímpicos se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto, mientras que la Copa de Oro se jugará en Estados Unidos del 10 de julio al 1 de agosto.

Mientras tanto, eso sí, el futbolista mexicano espera seguir ganando protagonismo en el conjunto heliopolitano, agradeciendo que Pellegrini le haya dado más oportunidades que sus antecesores en el cargo. "El año empezó un poco complicado, no empecé a tener minutos, pero el técnico me ha dado la confianza y estoy muy contento por tener la regularidad que tanto quería", señaló.

En este sentido, Lainez elogió tanto a Pellegrini como al seleccionador mexicano, asegurando que están siendo dos figuras clave en su evolución. "Hay que ser una esponja, tengo el privilegio de ser entrenado por dos grandes técnicos como el 'Tata' y Pellegrini, que tienen una experiencia muy alta en el fútbol de alto nivel. Con el 'Tata' Martino tengo una muy buena relación, siempre está ahí para darme consejos y ayudarme. Sus consejos me han servido dentro del campo, muchas cosas que en la selección y en el Betis he aplicado, me ha ayudado a ser un jugador más maduro", sentenció.