Rubi, "orgulloso" de su paso por el Betis, habla de Borja, Fekir, Europa, Setién...

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' pasó este jueves por los micrófonos de Radio Marca Sevilla, donde no se quejó por no estar entrenando, ya que su situación actual "no es porque no haya podido hacerlo", sino por que "analizas el momento y uno intenta no equivocarse en las decisiones que toma en su carrera", razón por la que ha considerado que esta temporada la va a dejar pasar así: "A ver si podemos empezar la próxima". El del Maresme, además, se refirió lógicamente a su paso por el Betis, que calificó de "extraordinario" en todos los sentidos: "La pena es que pueda haber gente que piense que no hemos estado al nivel o que no estábamos preparados. Confío en nuestro trabajo y pienso que podía haber salido mejor; estábamos preparados. Pero el orgullo de haber entrenado al Real Betis y formar parte de esa familia una temporada, muy atípica por otra parte, me hace sentir orgulloso. Lo noto incluso aquí, donde vivo, que se me acerca gente y me habla en catalán y me dice 'jo soc del Betis'. Ha sido muy bonito, una experiencia fantástica y además la pude vivir con aficionados, con público en el campo, que ahora es todo un poco más sosete".

El preparador catalán abordó igualmente estos otros asuntos:

BAJÓN POST ESTADO DE ALARMA

"El derbi te marca muchísimo, es muy importante y te deja un poso para las siguientes semanas. No estuvimos bien aquel día; se decide el 1-0 en una jugada un poco rarita, pero no estuvimos bien, no merecimos nada. Y a partir de ahí, enseguida compites con el Granada, le das la vuelta y te marcan el 2-2 en el añadido en un córner, y en Bilbao, pues bueno... Antes no estábamos jugando mal del todo, y no hablo del Real Madrid, que ganamos al que fue campeón de Liga y no volvió a perder desde entonces en esa temporada, pero nos estaba costando sacar resultados fuera de casa y se notaba. No creo que el equipo estuviera tan mal, pero no estaba peleando por los objetivos marcados. No hay nada que reprochar".

GRAN BETIS EN 2021

"No deja de ser algo que puede pasar. Hay una mano del entrenador y de la gente que toma decisiones deportivas en el club. Las decisiones en este sentido tienen que ir por delante de lo económico. Hay muchos jugadores que es su segunda temporada en el Betis y pueden estar más adaptados. La sensación que me da desde fuera es que la tolerancia entre los propios jugadores es mayor, se conocen más, y la mano del entrenador, que seguro que está ahí. Nosotros nunca dijimos que no teníamos buena plantilla, la había y la hay, puede que mejor porque ha reforzado la portería, tres delanteros con Juanmi no lesionado... Se han hecho las cosas bien para dar un poquito más".

BORJA IGLESIAS

"Me siento contento, porque, a nivel humano, es una gran persona y sufre mucho cuando las cosas no le salen bien. Ahí mérito no tengo ninguno porque la decisión del fichaje de Borja ya estaba mascada prácticamente; cuando firmamos la planificación ya estaba. Pero me alegro, porque se lo merece; lo pasó mal el año pasado. Mi perspectiva como entrenador es que Loren marcó muchos goles y estaba contento con él; ahora, contento con Borja y más triste con Loren, porque quiero que le vaya bien... Es un pez que se muerde la cola. Pero lo importante es que se hayan disipado las dudas de que es un gran futbolista. El año pasado, por lo que fuera, no acabaron de salirle las cosas y fue algo anormal, aunque goles había porque los metía Loren, no era un problema de equipo. Era más de encajar, sobre todo fuera de casa; no puedes ir con una victoria en 14 partidos cuando me destituyeron a mí".

"Al entrenador que llega el 8 ó 10 de junio se le consulta si está de acuerdo y uno da su opinión. Yo encantado de que el Betis fichara a Borja, pero no era responsabilidad del entrenador. La responsabilidad del entrenador es que Borja rindiera, no que fichara por el Betis. Encantado de que le vayan bien las cosas y esté disfrutando de un club como el Betis, que es un club en el que dentro de que se pasa mal, porque hay extremos, la experiencia te marca para siempre; seguro que está muy contento".

MEJORÍA DEFENSIVA

"El año pasado, sobre todo en los 10 primeros partidos, encajamos muchísimos goles, y eso nos marcó la estadística de todo el año. También es verdad que luego nos costaba tener porterías a cero, pero tengo reciente que nos hacían pocas ocasiones de gol y siempre nos caía el golito. Sobre todo, que el jugador parece que está más tranquilo, con un poco más de confianza, porque han empezado a salir las cosas y todo parece más fácil de lo que es. Y seguramente habrá un trabajo del cuerpo técnico que habrá ayudado a pulir esos detalles que a nosotros nos costaron más".

COMPARACIONES CON SETIÉN

"Lo que está claro no es que fuera por Rubi: cualquier entrenador que hubiera venido el año pasado de inicio lo habría tenido muy difícil. Pero no por mí, que venía de poner al Espanyol en Europa con muchos menos recursos y de subir al Huesca siendo el tercer equipo que menos presupuesto tenía en Segunda. Era un poco lo que suele pasar en todos los clubes cuando hay la salida de un entrenador con el que la plantilla o una parte está muy a gusto y se siente bien; esos cambios cuesta asimilarlos algo más. Fuera quien fuera, habría pasado, y pierdes dos o tres meses de competición, que a esos niveles es mucho. Necesitas que te entre una pelota, porque vas con el déficit de lo anterior. Que se cuestione tan pronto a un entrenador, dificulta. Decían que salvaba finales, y aunque me evadí bastante ni me influyó, y es algo que en la cabeza de otras personas puede influir".

AFICIÓN

"Dentro de que sé que hay gente que no estará contenta con nuestro trabajo, que es normal porque no dimos lo que teníamos que haber dado, aunque no creo que todo fuera responsabilidad nuestra, estoy orgulloso de eso, no he escuchado nada en contra. En casa hicimos muy buenos partidos, eso también, y el equipo marcaba siempre. En 2020, de dos a tres goles, luego encajabas también, pero hacíamos muchos goles y las sensaciones no eran malas. El problema era fuera, sólo ganamos una vez en la primera vuelta".

QUINTO PUESTO

"Favorito no, pero que es posible, sí. Muy posible. Pero favorito... estamos hablando de la Real y el Villarreal, dos equipos muy buenos. Y puede haber un momento en que te cambie la dinámica. Pero lo importante es que está ahí luchando y se puede conseguir; nos tenemos que quedar con eso".

FEKIR

"El Fekir que se está viendo ahora es extraordinario al 100%, pero el año pasado también estuvo bien en muchos tramos, provocó un montón de penaltis, marcó goles... Que tal vez se esperaba algo más, yo creo que de todos. Hizo partidos muy buenos, recuerdo partidazos, pero es cierto que son jugadores tan talentosos que no es fácil que tengan esa regularidad. Y si el equipo no le acompañaba del todo... Yo no tengo la sensación de que hiciera una mala temporada el año pasado".

WILLIAM CARVALHO

"Es complicado, eso es más vivir el día a día, ver cómo están trabajando todos... Pero es incuestionable que el equipo está rindiendo. Todos sabemos que tiene un nivel muy bueno, pero a lo mejor está el tema de la regularidad y el entrenador no puede esperar cinco partidos... Es indudable que es un extraordinario futbolista, pero hay temporadas que no salen. Si el equipo saca resultados, que juegue uno u otro da igual".