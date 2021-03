Así ve Juanmi las opciones del Betis por la quinta plaza

Después de una primera temporada prácticamente en blanco por culpa de las lesiones, el atacante del Real Betis, Juanmi, vive un momento dulce en esta segunda campaña en el conjunto bético. Al fin está jugando sin problemas físicos, está ofreciendo el rendimiento que de él se espera y también se ha reencontrado con el gol (4 suma: 2 en LaLiga y 2 en la Copa del Rey).



Juanmi ve al Betis muy bien colocado para intentar el asalto a la quinta plaza y espera que el equipo mantenga la dinámica y la confianza que tiene en la actualidad. "El equipo está en una gran dinámica. Estamos donde queremos estar, estamos trabajando con muchas ganas y vamos a intentar cada semana puntuar de tres en tres. La constancia y el trabajo te dan los resultados, pero no llegaban, pierdes la confianza y todo se merma un poco. Ahora están llegando los resultados, hay confianza y queremos seguir así", ha comentado en Radio Marca Sevilla, donde se ha referido a su momento de forma, al hecho de jugar sin molestias y a otros temas de actualidad.





Al fin, sin problemas físicos

Lo principal es estar bien físicamente, que la lesión se quedara atrás y eso ya ha pasado. Estoy empezando a disfrutar y eso es lo importante. Nunca me había lesionado. La primera me llegó estando aquí, la operación parecía que no era solución, he estado con altibajos y me ha tenido aturdido psicológicamente. Ahora ya disfrutando



Llegar vivo a la recta final de los partidos, clave

Cuando estás en una racha positiva, es importante estar vivo dentro del partido, que es lo que te da la opción de pelear y de ganar antes del final lo tres puntos. Antes no se daba, no llegábamos vivos a los minutos finales y así no se puede ganar.



El equipo ha crecido mejorando en defensa

Una de las cosas primordiales es no encajar porque sabemos que las oportunidades van a llegar y alguna en alguna de las ocasiones podemos marcar. Es cuestión de trabajo y constancia.



El derbi en el Villamarín no es un punto de inflexión

No creo que sea cuestión de un partido. Estábamos jugando bien, pero no se veía reflejado el trabajo en los resultados. Esa dinámica y confianza ha llegado en el 2021 y esperemos mantenerla en el tiempo.



La figura de Manuel Pellegrini

Yo debuté antes de que llegara, pero el míster sabemos que tiene una idea y la mantiene. Es complicado quedarte con algo especial. Tiene sus ideas muy claras tanto en los buenos como en los malos momentos. Su idea se mantiene y eso es lo importante.



Lo delanteros, cuestión de rachas

Lo de los delanteros ya sabemos cómo funciona, son rachas, dinámicas. El año pasado los hacía Loren. Este año no lo hace y los marca Borja. Son dinámicas y cuando te entra una la confianza te sube y hace que todo vaya mejor.



Los rivales en la lucha por la quinta plaza

Estamos en las posiciones que deseamos. A partir de ahí vamos a competir con la Real Sociedad y con el Villarreal, que son los que están más cercanos, y esperemos que al final estemos lo más alto posible.



Desea lo mejor a la Real Sociedad, donde militó antes de fichar por el Betis, para la final de Copa

Desearle la mayor de las suertes en esa final de Copa que tienen que jugar y ojalá que el cansancio les llegue y que en LaLiga les cueste un poco más. El que algunos de nuestros rivales directos sigan o no en Europa no creo que influya. Igual están compitiendo en Europa y a lo mejor hace también una buena temporada. Nosotros tenemos que ganar y tratar de estar ahí. Ya veremos al final dónde quedamos.



Al parón, tras un triunfo fundamental

Perder el derbi fue un gran palo, pero contra el Levante el equipo no lo acusó. Sabíamos que era importante para irnos al parón con una victoria, no había mejor forma. Ahora a preparar el partido ante el Elche.



No hacen cuentas para saber si estarán en Europa

Las cuentas es cada semana salir a competir, a tratar de ganar y después de estos diez partidos ya podremos hacer cuentas.



Importante que Fekir y Canales estén a un gran nivel

Son dos grandes jugadores, importantísimos para el equipo. Tenerlos metidos y con confianza es importante para el equipo, lo agradece porque generan ocasiones y marcan diferencias.