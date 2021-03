Miranda, en el once ideal de la jornada del Europeo sub 21.

Miranda, en el once ideal de la jornada del Europeo sub 21. SofaScore.

La fase de grupos del Europeo sub 21 que se está disputando estos días en Hungría y Eslovenia completaba ayer su primera jornada con la disputa de los partidos de los grupos C y D. Y tras la misma, SofaScore ha publicado el once ideal de la primera jornada que cuenta con tres españoles.

Y entre ellos está el bético Juan Miranda, que completó un gran partido en el triunfo español frente a Eslovenia en el que además cerró la cuenta goleadora marcando el 0-3. El verdiblanco es el defensa con mejor puntuación de la primera jornada (8.1) y el cuarto del equipo, solo por detrás del alemán Baku (9.5), el ruso Chalov (8.8) y el también español Gonzalo Villar (8.2). Cucurella es el tercer jugador del combinado de Luis de la Fuente (7.9).

El próximo encuentro de España será este sábado, a partir de las 21:00 horas ante Italia, en el once ideal de la jornada del Europeo sub 21, que empató en su primer partido ante República Checa (1-1). En caso de victoria, los de De la Fuente se asegurarían su pase a los cuartos de final de la competición.

El once ideal de la primera jornada del Europeo sub 21 es el siguiente: Costa (Portugal); Zeefuik (Países Bajos), Schuurs (Países Bajos), Schlotterbeck (Alemania), Miranda (España); Baku (Alemania), Vitinha (Portugal), Villar (España), Cucurella (España); Chalov (Rusia) y Nmecha (Alemania).