"¡La carrera de Musonda no se ha terminado!"

Era un chico prodigio y por Heliópolis tuvieron la fortuna de disfrutar de sus mejores momentos de fútbol. Parecía que iba para crack, que se iba a comer el Mundo, porque tenía unas condiciones excelentes: era rápido, técnico, elástico, eléctrico... Y, sin embargo, desapareció del mapa, por culpa de las lesiones.

Ahora, Charly Musonda Jr. se ha vuelto a operar, de una rodilla, y se está recuperando para, si es posible, volver a jugar al fútbol en la elite. Sólo tiene 24 años, pero, dado que lleva tanto sin tener protagonismo con cierta continuidad, muchos dan ya su carrera por termina.

No está de acuerdo con esa apreciació sobre el ex del Real Betis, sin embargo, Johan Walen, quien dirigió tanto a él como a otro talento apagado, Zakaria Bakkali, en las inferiores de la selección holandesa. "Musonda y Bakkali no siempre tomaron las mejores decisiones, es cierto, pero también lo es que siempre han tenido muchos problemas físicos. Ahora bien, ¡sus carreras aún no han terminado!", ha advertido Walem en declaraciones a RTBF.

Musonda, quien ha pasado por el Celtic o el Vitesse, también en calidad de cedido, tiene contrato con el Chelsea hasta 2022. Algunos aún le esperan.