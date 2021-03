El ex bético que quiere volver al fútbol tras más de dos años sin jugar

Su paso por el Betis en la 15/16 dejó más sombras que luces, aunque pocos dudaban de su calidad. Tras casi una década en el fútbol italiano, Juan Manuel Vargas desembarcó en Heliópolis como un fichaje más que interesante, experimentado y a coste cero, pero entre las lesiones y un preocupante estado de forma, el lateral zurdo peruano sólo llegó a disputar 22 partidos, en los que también dejó buenos momentos y anotó 3 goles.

Había firmado por dos campañas, pero recibió la carta de libertad tras su primera y única temporada, quedándose sin equipo durante seis meses. Fue en enero de 2017 cuando asumió que tocaba volver a su país, enrolándose en el Universitario, de cuya cantera surgió. Allí jugó durante dos años más. Su último partido como profesional fue en septiembre de 2018. Pero ahora, a sus 37 años, Vargas desea calzarse las botas de nuevo. Así lo ha confirmado su ex entrenador y amigo, Pedro Troglio.

"Él tiene el bichito de seguir jugando. Lógicamente, se tiene que apurar, ponerse bien físicamente y poner de su parte. Tiene ganas de retirarse bien; no quiere jugar cinco años, de último, un año bien hecho", ha asegurado el técnico argentino, actualmente al frente del Olimpia de Honduras, quien admite que su ex pupilo, con el que conversa a menudo, no lo tendrá fácil: "Tampoco es tan fácil después de un año o dos que no juegas".

El sueño del 'Loco' Vargas es volver a Universitario de Deportes y muchos hinchas ya se han pronunciado con entusiasmo en las redes sociales al conocer su posible regreso. El ex internacional peruano, mientras tanto, se prepara físicamente, como ha demostrado con algunas imágenes de sus entrenamientos a través de Instagram.