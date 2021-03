El parón de selecciones no frena el crecimiento de un Betis con presente y futuro

El actual parón liguero por los compromisos de las selecciones internacionales pilló al Real Betis en un momento excelente de forma, de juego y de resultados. Asentado en la sexta plaza, empatado con el quinto y cada día con más opciones de sellar su pasaporte europeo, el cuadro verdiblanco observa cómo el crecimiento de su plantilla no se ha frenado con la interrupción de LaLiga, sino que continúa a través de veteranos como Claudio Bravo y Andrés Guardado, a jóvenes como Juan Miranda y Diego Lainez, pasando por pilares como Sergio Canales y Aïssa Mandi.

Miranda parte en todas las quinielas para repetir titularidad en la noche de este sábado (21:00 horas) en el determinante España-Italia en Maribor, después de que su buen hacer durante su cesión en el Betis le haya llevado al Europeo sub 21, donde el pasado miércoles se estrenó como titular ante Eslovenia y cerró el triunfo de la 'Rojita' con un golazo que le valió para formar parte del mejor once de la primera jornada y, así, seguir elevando su caché mientras en Barcelona y Sevilla se debate acerca de su futuro a partir del próximo verano. De ganar, la selección sub 21 estaría matemáticamente clasificada para la siguiente fase. Incluso podría hacerlo como primera del Grupo B si una de las anfitrionas, Eslovenia, vence hoy en su enfrentamiento, a la misma hora, con la República Checa.

Por un momento similar atraviesa su compañero Diego Lainez, a quien sólo el coronavirus ha podido frenar en este positivo 2021, por fin con un rendimiento estable, con continuidad en los planes de Manuel Pellegrini y con alta estima por parte de su seleccionador, Gerardo Martino. El joven internacional mexicano no ha ido al preolímpico y está concentrado con la selección absoluta, partiendo como una de las figuras del plantel ante las ausencias del lesionado Raúl Jiménez y de Sebastián Córdova y Carlos Rodríguez, que están con la selección 'menor' buscando un billete para Tokio.

El 'Tata' colmó de elogios al atacante del Betis y al jugador del Ajax Efraín Álvarez, colocándoles como los futuros líderes del conjunto tricolor. "Efraín (Álvarez) y Diego (Lainez) son jóvenes figuras que tiene el fútbol mexicano y forman parte del futuro de esta selección. Son chicos muy maduros, que tienen claro dónde y cómo quieren jugar", señaló el técnico antes de visitar este sábado a la Gales de Bale en un amistoso en Cardiff en el que también parte como titular el otro azteca del Betis, un Andrés Guardado que volverá a capitanear al combinado de su país.

El 'Principito' conserva sus galones en México pese a su edad, como le sucede en Chile al guardameta Claudio Bravo, que a punto de cumplir los 38 años sigue partiendo como fijo para el nuevo seleccionador de la 'Roja', Martín Lasarte, quien le dio el brazalete por delante del defensor Gary Medel y del centrocampista Arturo Vidal (ahora lesionado) en la victoria por 2-1 en un amistoso ante Bolivia, con goles de Luis Jiménez y Jean Meneses.