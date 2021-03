Las opciones del cedido Édgar para convencer a Pellegrini y tener sitio en el Betis 21/22

Édgar González debutó con el Real Betis en un partido en Santander de Copa del Rey 2017/2018 y lo hizo como marcador central en la habitual defensa de tres de Quique Setién; el catalán consiguió ser importante en el primer equipo el curso pasado con Rubi actuando como pivote por delante de la zaga y ahora, tras brillar como centrocampista llegador durante su productiva cesión en el Oviedo del 'Cuco' Ziganda, espera llamar la atención de Manuel Pellegrini y ganarse un sitio, de lo que sea, en la plantilla verdiblanca la próxima campaña. Y después de pulsar la opinión de propios y extraños, todo apunta a que tiene muchas posibilidades de éxito.

Y es que, a su conocida polivalencia, está uniendo una gran capacidad de "llegada desde segunda línea", según ha admitido el propio jugador, que cumple así con la misión que le ha encomendado Ziganda. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, fue capaz de marcar para rescatar un punto para el Oviedo en el duelo liguero ante la Ponferradina y ya suma tres dianas en esta productiva 20/21 para Édgar, que cuenta con el favor de un importante sector de la afición del Betis de cara a regresar a Heliópolis (para quedarse) en el curso venidero.

Esa es la opinión mayoritaria en la #EncuestaHelvetiaED propuesta en el portal www.estadiodeportivo.com. En ella, un considerable 64 por ciento de los votantes se muestran partidarios de que el catalán tenga sitio en el plantel verdiblanco de la 21/22, frente a un 36 por ciento que opina lo contrario y que vería con buenos ojos otra cesión para que continúe con su crecimiento antes de dar el salto definitivo al Betis.



Ya hace algunas semanas, ESTADIO Deportivo pidió un balance de la primera vuelta que Édgar había realizado durante su préstamo en el conjunto carbayón. Y la opinión expresada por Ramón Julio García, periodista de El Comercio, no podía dejar en mejor lugar al catalán, que después de ser una pieza esencial para el Oviedo, tuvo que parar casi un mes por culpa del dichoso coronavirus, pero su regreso al equipo fue igual de solvente y sigue despertando elogios.

Los elogios para el rendimiento de Édgar en tierras asturianas también llegan desde el vestuario del Benito Villamarín. En concreto, de Aitor Ruibal, otro jugador formado en la cantera de Los Bermejales que tuvo que forjarse fuera (Cartagena, Rayo Majadahonda y Leganés) antes de poder ser importante en el Betis y que coincidió con el espigado futbolista en el Cornellà, en el inicio de la carrera de ambos.

"Sí, jugué con él en Cornellà y además somos del mismo pueblo. A Édgar no le daría ningún consejo porque le conozco desde hace mucho tiempo y sé que tiene la cabeza muy bien amueblada, tiene claro lo que quiere y trabaja y lucha mucho para conseguirlo. Si les tengo que decir algo a él y a Rober (a préstamo en la UD Las Palmas), sería lo mismo que tiene que hacer cualquier jugador: trabajar, aprovechar oportunidades y nunca rendirse. Si luego no se da, que no sea por no haberlo intentado. Cuando uno se machaca a diario, tarde o temprano la recompensa acaba llegando", aseguraba el '24' del Betis en una entrevista reciente con este periódico.