Sanabria narra su "pesadilla"; fue "como una película"

Tony Sanabria dejó de ser jugador del Betis el pasado 31 de junio. El delantero paraguayo, después de dos cesiones y de haber empezado la temporada como titular con Pellegrini, se desligaba definitivamente del club heliopolitano para fichar por el Torino. Sin embargo, no debutaría hasta el 7 de marzo.

Cinco semanas entre su llegada al conjunto piamontés y su regreso a los terrenos de juego, un periodo en el que pasó un calvario del que sólo ahora ha hablado. El motivo fue la Covid-19, que contrajo nada más aterrizar en Turín. A su llegada, el jugador tuvo que someterse a los tradicionales exámenes médicos, incluida una PCR que dio positiva. Inmediatamente, el jugador y su familia quedaron confinados en un hotel a la espera de superar la enfermedad, algo que no pasó hasta el pasado 20 de febrero, cuando las pruebas arrojaron por fin el deseado negativo. Y eso le afectó también a su estado de forma y luego tardó casi veinte días en poder jugar.

"Te cuento mi pesadilla de Covid. Fue difícil, no lo esconderé, como una película. La situación también se complicó porque no estaba solo. Conmigo estaban mi esposa y mi hija de medio año que, por supuesto, siempre quiere jugar. Mi esposa y yo fuimos positivos, así que puedes imaginar cómo esto nos ha creado más dificultades. Sin embargo, estas experiencias de vida te ayudan a entender que tienes que apreciar esas pequeñas cosas que, por otro lado, cuando estás bien no puedes ver", asegura el exjugador bético en una entrevista con la Gazzetta dello Sport, justo la semana en la que vivirá un nuevo derbi, el segundo del año, ante la Juventus; aunque en el Betis-Sevilla que abrió 2021 viera todo el encuentro desde el banquillo.

"La Juventus es un gran equipo, es fuerte, pero estamos preparados: hay que hacer un gran partido para llevar a casa un resultado positivo, que tanto necesitamos. Esta larga víspera nos está haciendo bien porque nos ha dado la oportunidad de trabajar duro y prepararnos al máximo para el derbi", afirmaba el paraguayo, que ha recuperado en este último mes su mejor forma. Dos goles y una asistencia casi igualan todo lo que hizo con el Betis en los cuatro primeros meses de la temporada, en los que anotó tres goles

Será el tercer derbi que vive tras los jugados en Sevilla y el de Génova, que le enfrentó a la Sampdoria. Y manda un aviso al conjunto que comanda Ronaldo: "Nuestra fuerza es el grupo: entrenamos al máximo, este es el camino correcto".

"Estamos unidos. Y creo que nuestra fuerza será el grupo para alcanzar la meta final. Aunque estamos en una situación en la tabla que a nadie le gusta -van decimoséptimos-, pero el clima es bueno y todos somos positivos: en todo lo que hacemos hay que buscar siempre algo positivo y empezar la semana con una sonrisa. Este es el espíritu que se pondrá en marcha el domingo. Siempre queremos sacarle el máximo partido, lo que significa que queremos ganar todos los partios. A veces está bien, a veces no: tenemos que empezar por los partidos contra Inter y Sassuolo, donde tuvimos una buena reacción en la segunda mitad. Estos dos encuentros nos dicen que nuestra fuerza radica en el hecho de que nunca bajamos los brazos. De momento los resultados no nos están ayudando mucho, pero debemos seguir por este camino, que es el correcto: si seguimos trabajando juntos con esta intensidad, mejoraremos día a día y, seguro, alcanzaremos la meta final", advertía.