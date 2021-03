Canales y Fabián, como "en casa", en ningún lado

Sergio Canales volvió a pisar este lunes el césped del Benito Villamarín pero lo hizo con la selección española, para preparar el encuentro de este miércoles ante Kosovo, que se disputará en el estadio de La Cartuja.



El centrocampista cántabro aprovechó para inmortalizar el momento junto a otro gran bético de la selección, el palaciego Fabián Ruiz. Con una amplia sonrisa y con la grada de fondo detrás, el '10' verdiblanco compartió con sus seguidores de Instagram una instantánea para deleite de los aficionados verdiblancos. "En casa", escribió el internacional verdiblanco, citando la cuenta de su compañero de selección con el que curiosamente no llegó a coincidir en el Betis pues Fabián fue traspasado al Nápoles el mismo verano que llegó Canales procedente de la Real Sociedad.



Fabián, protagonista en sala de prensa unos minutos después, reconoció sentirse muy feliz por haber vuelto a pisar el césped del Benito Villamarín. "Me siento como en casa, durante muchos años he permanecido aquí y me gustaría jugar con público porque la afición que tenemos es muy especial. Es una bonita experiencia estar con la selección en mi casa. Espero que pueda volver y sea con público"