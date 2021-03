Diego Lainez, sobre su responsabilidad en la selección y el liderazgo de Guardado

Diego Lainez se encuentra en una encrucijada. La selección mexicana sub 23 se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán el próximo verano, una cita a la que todo jugador aspira ir, pero el torneo coincide con la pretemporada, por lo que el Betis no parece estar dispuesto a dejarlo marchar para esa cita. Otra cosa distinta es que sea citado por la absoluta para la disputa de la Copa Oro en Estados Unidos entre el 10 de julio y el 1 de agosto, una convocatoria para la que el Betis tendría más difícil negarse, por lo que todo apunta a que el jugador se perdería irremediablemente parte del 'stage' estival.

Mientras llega ese momento, el jugador sigue concentrado con su selección a la espera de disputar este martes ante Costa Rica el último de los compromisos internacionales que tenía fijado el 'Tri' en estas fechas FIFAS en Austria. Para este encuentro, el 'Tata' planea hacer importantes cambios en el once tras la derrota del pasado fin de semana ante Gales, una revolución en la que Lainez podría tener cabida. Lo cierto es que en el jugador verdiblanco están puestas muchas esperanzas, una responsabilidad que Lainez no duda en asumir. "Los más jóvenes tenemos una responsabilidad porque queremos ganarnos un lugar en el equipo. Sabemos que la mayoría de los jugadores son jugadores experimentados y de mucho nivel, aún siendo jóvenes. Y esta competencia nos va a ayudar a todos", declaraba en la TV Azteca, donde señalaba a su compañero Néstor Araujo como su principal protector en la selección.

"Aquí hay muchos jugadores experimentados en los que verte reflejados, pero puede que a lo mejor, por mis características, él no sea el que más se asemeje a mí porque es central, pero yo hablo mucho con Néstor Araujo de cómo tengo que ir madurando. Él está ahí todos los días. Me fijo mucho en él por el tipo de persona que es".

Elogios que también dedicó a su compañero de equipo Andrés Guardado, del que aseguró que "todos ven como un líder por su trayectoria, por su carrera y por lo que ha hecho con la selección".