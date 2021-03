Juande Prados: "Me alegra que el Betis se rodee de gente que le hizo tanto bien al club"

El exbético Juande Prados, todo un trotamundos del fútbol, acaba de iniciar una nueva aventura en Australia. El canterano verdiblanco ha fichado por el Adelaide United, donde ha coincidido con otro excanterano, Javi López.

Desde allí, el motrileño ha atendido a Radio Marca, donde ha contado cómo se vive en el país la pandemia que asola a todo el mundo, las estrictas medidas de control sanitarias impuestas, y cómo ha sido su adaptación al exótico fútbol australiano, pero también sus impresiones sobre el actual Betis.

"Lo veía porque cuando estuve en Sevilla hace unos meses estuve chateando con Fernando, que había entrado en el cuerpo técnico de Pellegrini y me dio mucha alegría. Todos sabemos que la cabeza visible es el entrenador, que es un gran entrenador, pero vuelve gente que ha hecho grandes cosas por el club, también está Toni Doblas, y me da especial alegría porque el club se intente rodear de gente que hizo tanto bien al Betis. Al principio empezó la cosa un poco de aquella manera, pero gracias a Dios se ha enderezado y han dado un rendimiento más regular y eso me gusta, porque si se hubiesen tomado otra vez decisiones precipitadas, se hubiese ido el prouyecto al garete. La Champions está complicada, pero que se consoliden, que se metan otra vez en Europa y que vueltan a crecer haciendo bien las cosas".

En cuanto al nivel competitivo del actual equipo, Juande admite que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos meses. "Yo vi el derbi y se puede perder, claro que se puede perder, porque estás jugando con un equipo top de LaLiga, da igual que sea el máximo rival, pero se puede perder así, dando una gran imagen, no teniendo miedo a jugar contra quien haya que jugar, teniendo las cosas claras. Eso es lo importante".

Por último, no descartó que vaya a tentar a Joaquín con la posibilidad de llevarlo a Australia para jugar. "Todo puede ser. Coomo le de por saludar a los canguros, lo tenemos aquí un par de años. Al final, sinceramente el único sitio donde se mira el carnet para poder jugar es en España, en Europa. Porque aquí hay un portero que tiene 41, y es el mejor del partido. Al final, es el rendimiento lo que cuenta", terminaba.