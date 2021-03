Liverpool y Chelsea aparecen en la ecuación que une al Arsenal con Fekir

El Real Madrid cedió a Martin Odegaard el pasado mercado invernal al Arsenal con la intención de que el jugador noruego siguiera creciendo y teniendo los minutos que Zidane le estaba negando en el conjunto blanco. Su rendimiento está respondiendo a las expectativas y en el conjunto londinense se están planteando ampliar su vinculación, si bien son conscientes de que en el préstamo no se contemplaba ninguna opción de compra, por lo que tendrían que negociar con los blancos al término de la temporada.

Los blancos no están muy por la labor de desprenderse del jugador, al que quieren ver asentarse en el primer equipo, si bien eso va a depender en última estancia de la decisión de Zidane. Ante esta tesitura, los 'gunners' han comenzado a buscar alternativas, entre las que destacaría el jugador del Betis Nabil Fekir, a por el que irían si el Madrid decide repatriar a Odegaard o traspasarlo al mejor postor.

Por todo ello, el Arsenal sabe que no lo tendrá nada fácil en ninguno de los dos frentes. En primer lugar, porque por el noruego la competencia sería elevadísima. Equipos como el Liverpool o el Chelsea también estarían preguntando por sus condiciones al Real Madrid, según Daily Mail, que habría fijado en 60 millones su fichaje, dinero que destinaría a la compra de Mbappé o Haaland. Con un precio de salida tan elevado, el Arsenal dirigiría su mirada hacia Heliópolis.

Y he aquí donde los londinenses encontrarían la segunda dificultad. La prioridad del Betis no es deshacerse del campeón del mundo. Cierto es que los verdiblancos tienen que hacer una importante venta este verano para cuadrar sus cuentas, pero Fekir no es el primero de esa lista. Sólo una oferta fuera de mercado llevaría al Betis a desprenderse de él.