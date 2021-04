Pellegrini: del Betis a la selección de Chile

Extensa e interesante, muy interesante. Así es la entrevista que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha concedido desde Heliópolis al diario La Nación, donde entre muchas otras cosas se ha referido a su presente como técnico verdiblanco y su futuro próximo.

De Heliópolis a la selección chilena. Así se ve Pellegrini, o al menos así le gustaría verse e un futuro próximo al ingeniero, quien prácticamente descarta volver al fútbol sudamericano una vez que finalice su experiencia en la capital hispalense. "Ya es difícil que vuelva a dirigir a un club de Sudamérica. Tengo contrato por dos temporadas más con Betis, voy a estar cerca de los 70 años... Me siento plenamente vigente, porque me exijo tanto como cuando tenía 40 o 45 años, pero volver a trabajar a Sudamérica, a la Argentina, sería muy difícil. Sí, me queda todavía la espinita de la selección chilena, y ya veremos si se da la posibilidad de poder hacerme cargo algún día", explica Pellegrini, para quien la edad no es un problema, aunque entiende que todo tiene un fin.

"A mí me entretiene estar en los clubes, la competencia de todas las semanas. He tenido ofertas de Chile y de otras selecciones, y la verdad es que nunca me han entusiasmado mucho. Pero siempre me siento un poco en deuda con Chile, que es mi país. Espero que, cuando termine mi campaña en Europa, sí pueda entregarle mi experiencia y mi conocimiento al desarrollo del fútbol en Chile", sigue argumentando Pellegrini, quien a sus 67 años (cumplirá 68 el próximo mes de septiembre) ve su jubilación cada vez más cerca: "Es inevitable. Pero para mí hay dos edades: la cronológica, desde el día que uno nació, y la biológica, que es aquella que marca como uno se mueve en el día a día. Yo siento el mismo nerviosismo, las mismas ganas y la misma vocación que cuando partí en esta profesión. La clave es que uno quiera mantenerse vigente, que significa un esfuerzo importante, porque uno no se pude dejar estar ni física ni intelectualmente. A los técnicos convendría no juzgarlos desde su fecha de nacimiento. Sí, evaluarlos desde su capacidad, su entrega y la exigencia personal que se advierta en ellos".

Junto a ello, Pellegrini se refirió a otros aspectos:

- El VAR: "Es un tema conflictivo. En cierto modo ha mejorado al fútbol, porque había muchas equivocaciones no evaluables a través del criterio. Si se cobra un penal y la falta es afuera del área, eso no es criterio, es una equivocación, y ahí debe llegar el VAR para enmendarlas. Pero por otro lado, el VAR ha pasado por encima del árbitro y eso me parece muy malo; el que arbitra es el árbitro, no el VAR. Veo que hay una serie de jugadas de criterio, que el árbitro está a tres metros, no puede no verlas y las delega en el VAR. Y ahí se llena de interrupciones el fútbol. Es sano para detectar errores, pero hay que seguir mejorándolo. Lo que no se puede es, viendo el partido por televisión, tomar decisiones arbitrales que le corresponden al árbitro. De lo contrario, está latente una actuación incongruente entre los equipos más grandes y los equipos más chicos".

- La pandemia y los estadios vacíos: "Si antes ya se valoraba a los fans dentro de los estadios, esta pandemia ha demostrado que, sin gente, el fútbol pierde el 80% de su emoción. Entrar en un estadio vacío es de las cosas más tristes que me ha tocado ver dentro del mundo del espectáculo. No hay comparación entre la aparición de los equipos por el túnel, y sentir cómo un estadio que se viene abajo, con esta frialdad en las gradas que lamentablemente la debemos aceptar por los problemas de salud. Pero ojalá termine cuanto antes porque le hace muchísimo daño a la actividad. El fútbol ha tomado una trascendencia a nivel social inmensa y la TV permite palear por un tiempo, pero nada es comparable. Sin ese ambiente alrededor del espectáculo, se pierde muchísimo la pasión y el interés".