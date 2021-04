Pellegrini, sobre Guardado, Mandi, Bartra y el objetivo europeo del Betis

Tras el parón motivado por las selecciones, el Betis retoma este domingo LaLiga con el objetivo de prolongar su buen momento en el feudo del Elche, para cuya visita, Manuel Pellegrini tendrá la baja de Andrés Guardado, confirmada este sábado por el propio entrenador chileno al repasar el estado de sus internacionales.

"Llegaron todos bien a excepción de Guardado, que vino con un problema muscular que le impidió jugar su último partido con México. El resto está disponible", aseguró en rueda de prensa el preparador verdiblanco, que también anunció que Bartra está listo para volver: "Ya está reintegrado y a nuestra disposición para cuando lo necesitemos".

A priori, el Elche se presenta como uno de los rivales más asequibles antes de un tramo del calendario en el que, seguidamente, el conjunto heliopolitano deberá medirse a Atlético, Athletic, Real Madrid y Valencia. Pero Pellegrini le concede la máxima importancia al choque en el Martínez Valero, sin querer mirar más allá, con los cinco sentidos puestos en seguir sumando de tres en tres para aferrarse a su plaza europea.

"Tenemos diez finales para intentar mantener un puesto que depende exclusivamente de nosotros. El rival más difícil ahora es el Elche, más que el Atlético, el Athletic o el Valencia, a esos ya lo veremos más adelante. Luego tenemos tres partidos en casa, pero el encuentro más importante siempre es el siguiente y vamos a la cancha de un equipo que está subiendo para intentar jugar el mejor partido posible", señaló el 'Ingeniero', que también tocó otros temas de la actualidad de su equipo.

La renovación de Mandi: "Está en conversaciones en cuanto a su contrato, no sé si está más o menos cerca. Yo lo que sé es que es un jugador importante para nosotros. El jugador se quiere quedar y el club también quiere que se quede, así que espero que se llegue a un acuerdo. Pero más allá de su situación personal, Mandi está comprometido y así lo viene demostrando con su rendimiento".

¿Rompe el parón el buen momento?: "Si el parón es negativo o no, no ganamos nada en discutirlo. Es algo que ha sido así durante las últimas temporadas y no hay mayores problemas. Hemos estado conversando con el plantel y han estado los cuatro últimos días trabajando en conjunto. No hay que poner excusas y centrarse en mantener el puesto de aquí a final de temporada".

La mejoría del Elche: "No podemos quedarnos con lo que hicimos ante ellos en la primera vuelta porque son situaciones distintas. Ha mejorado con Escribá, ha tenido buenos resultados y buenas actuaciones. Ellos juegan con delanteros altos, buenos cabeceadores, pero nosotros trabajamos siempre intentando darle prioridad a nuestras virtudes".