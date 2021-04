"Seguimos quintos, a la espera de la Real"

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, se lamentó de no haber podido sumar una victoria ante el Elche que habría resultado muy importante para las aspiraciones verdiblancas en LaLiga, donde lucha por asentarse en los puestos con derecho a Europa. "Tuvimos un segundo gol muy claro. Sentimos muchísimo esa acción, nos descontrolamos un poco y el Elche logró empatar el partido", argumentó el chileno, quien, pese a ello, resaltó la importancia de haber sumado un punto.

"Si no pudimos sacar los tres puntos, sumar va a ser siempre bueno en un campo en el que el Sevilla perdió, el Real Madrid...", apostilló el técnico del Betis.

"Seguimos en el quinto lugar a la espera de lo que haga la Real Sociedad. Buscamos hasta el final los tres puntos, hacer el segundo gol. Nunca nos dimos por conforme con el empate, jugamos gran parte del partido en campo del Elche. Quisimos ganar del minuto uno al último. Creo que el Elche se cerró muy bien, no dejó espacios entre sus líneas, por eso con Joaquín intentamos causarle daño. Buscamos por ambas bandas desequilibrar", explicó Pellegrini a la hroa de hacer análisis del partido, destacando, también, el calendario que le viene ahora al Betis: "Vamos a jugar ahora tres partidos en nuestra casa, ante rivales difíciles. Para nosotros es muy importante seguir dependiendo únicamente de nosotros. Creo que el parón no afectó, vi al equipo con la misma mentalidad. No creo que haya influido el parón".

Sobre el golpe de Borja, explicó que no es algo grave: "Lo de Borja tenía un corte muy feo, profundo. Intentó seguir, pero se golpeó en el cuádriceps con el poste. No podía correr y no pudo continuar".