Guardado estima "un poco prematuro" regresar contra el Atlético

Andrés Guardado regresó a Sevilla de los compromisos con su selección aquejado de "una sobrecarga" y el mexicano ha atendido este martes a Betis TV para explicar sus sensaciones, tras haberse perdido ya el encuentro ante el Elche CF.

"Estoy bien. No puedo decir que perfecto, pero bien. Ha sido más que nada por precaución. Desde el primer partido que jugué con mi selección (ante Gales) en el parón sentí una sobrecarga en el aductor, por lo que decidí no jugar el segundo (frente a Costa Rica). Por mi historial, preferí no arriesgar de más. Desgraciadamente, la sobrecarga siguió al llegar acá, así que lo mismo. Espero que sólo sea esta semana y ya. A ver si a finales puedo empezar a entrenarme con el grupo y estar disponible para el míster. ¿Llegar al domingo? Conociendo cómo son el míster y el servicio médico, lo verán un poco prematuro. Y más quedando luego ocho partidos muy importantes. Obviamente, no valos a asumir riesgos que no son necesarios, pero, si la situación se da, trataremos de estar listos", ha comentado el 'Principito'.

Respecto a cómo ve al conjunto verdiblanco de cara a las nueves 'finales' que quedan por delante, indicó: "Estamos en el lugar donde queremos terminar, que es lo más importante. Hemos luchado durante toda la temporada, con nuestros altibajos, para estar en el sitio que queremos, por lo que vamos a defenderlo a muerte hasta el final. Ojalá seamos capaces de mantener la línea de esta segunda vuelta. Así, seguramente, vamos a conseguir estar en ese puesto que todos queremos. Más allá del momento por el que atraviesa, es el líder de la competición con todo merecimiento. Intentaremos, con nuestras cualidades, contrarrestar lo que ellos tienen y, aprovechando que estamos en casa, sacar un buen resultado".