Revuelo en redes por un 'enigmático' tuit de la hermana de Ceballos tras el enésimo guiño al Betis

Sobre Dani Ceballos se ha dicho mucho en Heliópolis. Y no todo bueno, como cabe esperar después de su abrupta salida a un Real Madrid en el que no ha tenido muchas oportunidades. No obstante, el eterno rumor acerca de una posible vuelta del utrerano al Real Betis sigue generando ilusión en un amplio sector de la afición verdiblanca. La última prueba de ello ha sido un enigmático tuit de su hermana Salomé después de que el club se acordase de su canterano y ambos intercambiasen sus enésimos guiños en los últimos meses.



El verano pasado su nombre fue una opción real que se barajó en la planta noble del Benito Villamarín. No obstante, la operación se escapaba de sus posibilidades económicas y Ceballos acabó ampliando su cesión en el Arsenal, donde no acaba de tener ese rol protagonista que el internacional buscaba en año de Eurocopa y Juegos Olímpicos. Tanto es así, que se quedó fuera de la última lista de un Luis Enrique que prefiere para ese puesto a Sergio Canales y Fabián Ruiz, entre otros.







No puedo dar ninguna información al respecto, ???? — ??????????É ???????????????? ?? (@salomeceballos_) April 8, 2021

Que momentos ??. ¡Mucha suerte para el domingo! ????????! https://t.co/1TgGQkEkYS — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 8, 2021

. Ese escueto e indefinido mensaje de, acompañado de dos emoji de, ha sido suficiente para que durante horas se debatiese en Twitter sobre si el centrocampista propiedad del Real Madrid podría consumar su regreso a Heliópolis la próxima temporada. Antes, el Betis había colgado un vídeo de un gol del utrerano, al que mencionaba junto a un, el mismo icono casero y un. El Betis mencionó a Dani Ceballos junto a un vídeo que recordaba su último tanto con las trece barras, conseguido en un choque de la penúltima jornada de la 17/18 ante el, curiosamente el próximo rival del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini., contestaba, orgulloso, el futbolista.Logrado el, ése fue elque anotó Ceballos en suscon el Betis. Luego se marchó con la 'Rojita' a un Europeo que le coronó como elque hizo que el Real Madrid negociase un traspaso que se cerró por encima de los 15 millones de euros que tenía su cláusula de rescisión. Desde entonces, no ha podido darle a su carrera el vuelo que se intuye por su calidad y; sobre todo, sicontinúa al frente del banquillo del Santiago Bernabéu.