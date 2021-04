Di Marzio: "Nápoles, el refuerzo ideal juega en el Betis"

La situación de Emerson el próximo verano amenaza con 'culebrón'. Una película en la que cada vez hay más participantes y cuyos nombres cada vez son más poderosos, lo que hace disminuir las opciones del Betis de poder seguir contando con el lateral brasileño. Y, a su vez, aumentan sus posibilidades de hacer caja con él, no en vano ahora mismo posee el 50% de sus derechos.

Mientras, el futbolista ha ido a más conforme pasan las jornadas. Se preveía que tendría un duro rival en Martín Montoya y se ha hecho insustituible en el lateral diestro del equipo de Pellegrini. Tal es su nivel que el PSG se interesó por él en el pasado mercado invernal y que tanto los parisinos como otros clubes de primer nivel lo siguen de cerca. Todo ello teniendo en cuenta que el Barça comparte sus derechos y que, posiblemente, se hará con él en julio a cambio de nueve millones.

Y si en Francia están pendientes, en Italia no se olvidan tampoco. El pasado verano, el Milan intentó su fichaje, pero no pudo ofrecer más de 20 millones por él y no pudo cerrarlo. Y ahora, Gianluca di Marzio lo recomienda para el Inter. "El Nápoles debe fichar a talentos como Emerson del Betis. Estamos hablando de un lateral que es fuerte, tiene pie y físico, también sabe defender. Estos son los jugadores que el Napoli debe buscar, fenómenos, los mejores de la zona, no los regulares. Es muy fuerte. Lo vi el año pasado. Está listo y es ideal para el Nápoles. ¿Lo recomendaría? Sí. Lo vi jugar cuatro o cinco veces y me impresionó", asegura.

El Nápoles está buscando un jugador que compita con el internacional Giovanni di Lorenzo o pueda jugar junto a él en banda derecha y podría encontrar en el Betis, donde ya fichó a Fabián, a su objetivo ideal.