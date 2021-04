Pellegrini augura "una bonita lucha por Europa" entre Betis, Real y Villarreal

Para Manuel Pellegrini, que, "después de 29 fechas, el Betis está emparejado con dos instituciones tan importantes como Real Sociedad y Villarreal da más mérito a lo que ha hecho a este plantel", puesto que los otros dos componentes del triple empate a 46 puntos por la Europa League "han tenido oportunidad de potenciarse con lo que han querido", por lo que, aunque el chileno siempre dijo que su escuadra "debería haber dado más de lo que dio en la primera vuelta", ahora está donde quería y se va a ver una "bonita lucha por ver quién ostenta los puestos europeos".

En la rueda de prensa previa al choque de este domingo contra el líder, el míster heliopolitano no cree que vayan a ser jueces de LaLiga, porque "después les van a quedar ocho partidos más para pelear por los objetivos, incluso un duelo entre Barça y Atlético, así que nadie se puede dar por perdedor ni por ganador" cuando acabe la próxima jornada, en la que, por cierto, también hay un Clásico que incumbe a dos de los aspirantes por el título del torneo de la regularidad: culés y merengues.

Además, Pellegrini abordó estas otras cuestiones de actualidad:



CAMBIOS RESPECTO AL WANDA

"Todos los partidos son distintos, así que es difícil analizar éste con aquél de referencia. Hicimos un buen primer tiempo, pero nos faltó precisión. Se abrió el partido con su gol al minuto de la segunda parte y la expulsión nos lo puso todo en contra y fue determinante. Nadie sabe si podremos igualar, repetir o mejorar aquello. Son épocas y partidos distintos; ojalá sí consigamos un resultado positivo ante un rival difícil"

"Ha sido puntero de LaLiga durante todo el campeonato. Tiene una mecánica clara y difícil de enfrentar. Cuenta con una defensa que contiene muy bien y son certeros en ataque. Por eso es difícil ganarles y ganan tanto. Pero afrontamos el partido sin ningún temor. Me preocupa que tengamos el rendimiento adecuado, porque dimos la cara ya contra ellos en su cancha y la estamos dando en todos los partidos"



ELOGIOS DE BARTRA

"Creo que ningún entrenador se casa con nadie. Tenemos a nuestra disponibildad un plantel de 25 jugadores y hay que tratar de elegir cada semana al mejor equipo para ganar un partido, independientemente de los nombres. Uno ve el rendimiento de cada cual durante la semana. Siempre vas a tener once jugadores contentos, unos cuantos con otra cara en el banco y el resto, pensando que el técnico se equivoca. No creo que haya técnico que no elija al que cree mejor. Tratamos de elegir con la responsabilidad que tenemos todos para hacer una gran campaña. Con once sólo es imposible. Tengo un gran plantel y una relación buena con todos"



WILLIAM CARVALHO

"Aparte de rendimientos individuales, la actuación general del equipo, sin hacer un excelente partido, creo que nos dio las oportunidades necesarias para haber ganado, con lo que los comentarios habrían sido distintos. Desgraciadamente, vio amarilla y los rivales presionaron para que fuera expulsado. Lo cambiamos, pero el de Elche no tiene nada que ver con el partido del Atlético. Buscaremos el mejor once posible, el más idóneo. Tenemos alternativas para reemplazar a los que no estarán"

"A William lo veo bien, entrenándose bien. Incluso cuando le tocó jugar 15-20 minutos. Fue importante en el último triunfo en casa. Le ha tocado verse envuelto en algunas tarjetas amarillas, pero no pasa nada"



CANALES

"No le pasa nada. Si pretendíamos que hiciera 9 goles en 7 partidos cada vez, no es una realidad futbolística. Sigue siendo una pieza clave y teniendo la misma responsabilidad de creación. Puede jugar en distintos puestos, con rendimiento bueno en todos los partidos, con momentos mejores y peores, como todos. Estamos continuamente conversando sobre en qué podemos mejorar"



RODRI

"Está totalmente incorporado a la plantilla del primer equipo. A veces se entrena con el filial, que está jugando partidos importantes, pero su etapa allí está totalmente terminada. Ya ha tenido un año de transición, pero pienso que va a ser un jugador muy importante para el futuro del club, una figura"



LUIS SUÁREZ

"En cuanto a ellos, tienen bajas importantes. Kondogbia, pero, especialmente, Luis Suárez y Marcos Llorente, los máximos goleadores, aunque tienen un plantel importante como para que no se noten. Están Correa, Joao Félix... Tienen para enfrentar una campaña en Liga y Champions con los puestos doblados y la misma calidad"

"Nosotros siempre pienso que al que le toque la oportunidad de entrar tiene que demostrar por qué está en el plantel. Se estructura una plantilla pensando en estas cuestiones"