El presunto interés de Betis y Sevilla por Erick Pulgar, bajo la lupa

Insisten desde Italia en el presunto interés del Betis y el Sevilla por Erick Pulgar (27), mediocentro de la Fiorentina que lleva sonando para alguno de los dos equipos hispalenses desde hace más de un lustro, cuando destacaba en Universidad Católica, lo que hizo que el Bolonia pagara casi 2,3 kilos por su pase. Diez abonó hace dos veranos el conjunto viola, que desea recuperar no menos de 8,5, cifras que dificultarían cualquier salto a LaLiga en este contexto económico tan complicado por culpa de la pandemia de coronavirus.

El chileno lleva 25 partidos este curso con los de Florencia, en los que ha anotado un gol y brindado una asistencia, por lo que su rendimiento tampoco parece ser la causa del hipotético adiós. Con todo, el movimiento debe ser situado en su correspondiente contexto. A día de hoy, Pulgar no tendría sitio en Nervión ni en Heliópolis, donde abordar su contratación no es una prioridad, según ha podido saber ESTADIO. De hecho, Pellegrini ya lo descartó el verano pasado, cuajado de rumores por compartir nacionalidad que solamente se confirmaron con Bravo, pero no con el centrocampista ni con el zaguero Mauricio Isla.

No se ha pronunciado expresamente Monchi sobre el talentoso y trabajador medio de cierre, aunque la hipótesis de que descartará a Gudelj para ficharlo parece tener poca consistencia. El Sevilla FC, en principio, piensa conservar al grueso de su plantilla, entre los que se incluyen el serbio, Fernando y Joan Jordán, con alguna duda más sobre Óliver Torres. Además, llegaron, aunque con otro perfil más ofensivo, Óscar Rodríguez y el 'Papu' Gómez, por lo que Erick Pulgar no se antoja un objetivo, salvo que el catalán acabe siendo traspasado o alguien ejecute su cláusula.

Algo similar ocurre en el Betis. Guido Rodríguez, Guardado y Paul continuarían, al tiempo que se tratará de vender a William Carvalho. La idea siempre ha sido fichar a coste cero o apostar por la cantera, así que, con Canales también disponible en el eje de la parcela ancha, no parece el chileno un futurible, puesto que, incluso si el ex del América se marchase por llegar una propuesta irrechazable (su cláusula, de 80 kilos, es prohibitiva), parece por delante el malaguista Luis Muñoz, como ya se avanzó en esta página web.